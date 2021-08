Três são presos com mais de R$ 200 mil de furto a caixa eletrônico em Bragança Paulista

Três homens foram presos após furtarem mais de R$ 200 mil de um caixa eletrônico na manhã de domingo (1) em Bragança Paulista.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o trio estava em um carro que foi abordado na praça de pedágio da rodovia Fernão Dias, próximo ao km 66, já no trecho de Mairiporã (SP). Com eles, os policiais apreenderam R$ 204.950 em notas trocadas.

PRF Contabiliza notas furtadas de terminal em Bragança Paulista (Foto: Divulgação/ PRF)

Como o trio não soube informar a origem do dinheiro, os policiais trocaram informações com outras polícias de cidades vizinhas e descobriram que um terminal de caixas eletrônicos de um posto de combustível de Bragança Paulista havia sido arrombado e o valor total furtado.

Os três rapazes foram encaminhados para a delegacia de Terra Preta (SP) e presos pelos crimes de furto a agência bancária e uso de documento falso. Dois deles têm passagem por furto.

Fonte: G1.globo.com