Unidades do Poupatempo recebem doações do Inverno Solidário 2022

A partir desta quarta-feira (11), as unidades do Poupatempo em todo o estado passam a receber doações para a Campanha Inverno Solidário 2022. Lançada pelo Governador Rodrigo Garcia e sob responsabilidade do Fundo Social de São Paulo (FUSSP), a iniciativa busca arrecadar cobertores novos que serão doados às pessoas em situação de vulnerabilidade social para ajudá-las a enfrentar o período de frio.

Todo o material arrecadado nos postos serão destinados a moradores e entidades assistenciais ligadas ao Fundo Social estadual ou dos municípios, incluindo hospitais e centros de acolhida em todas as 645 cidades de São Paulo. A ação será realizada até 21 de setembro.

“Começamos esta semana a Campanha do Inverno Solidário e nossa arrecadação de cobertores vai até setembro. Nesse período, contamos com ajuda de todos os municípios. Os cidadãos também podem fazer doações nos locais parceiros, como as unidades do Poupatempo”, afirmou Luciana Garcia, Presidente do Fundo Social e Primeira-dama do Estado.

Como parceira do Fundo Social desde 2004 nessa iniciativa, a Prodesp já contabiliza o repasse de mais de 2,6 milhões de donativos para a ação.

“Todo o empenho da Prodesp e do Poupatempo são essenciais nessa luta social, que é dever de todos. Seguimos comprometidos na parceria com o Fundo Social para que a ação possa mobilizar muitas pessoas e ajudar a despertar cada vez mais o espírito solidário de cada um”, reforça o presidente da Prodesp, André Arruda.

Além dos postos do Poupatempo, o recebimento das doações também acontecerá junto a outros estabelecimentos parceiros, como estações de trens e Metrô, além de terminais de ônibus da EMTU.

“Mais uma vez o Poupatempo une forças com seus mais de 10 mil colaboradores para arrecadar donativos para uma campanha tão importante e já consolidada em nosso estado, criada para aquecer quem mais precisa no período de inverno”, afirma Murilo Macedo, diretor da Prodesp – empresa de Tecnologia do Governo de São Paulo, que administra o programa Poupatempo.

Responsável pelo desenvolvimento e manutenção do site da campanha, a Prodesp disponibilizou um canal para que o interessado realize a busca dos pontos de coleta mais próximos para fazer sua doação. Basta colocar o CEP desejado no espaço de busca e o site irá apresentar a relação de unidades que atendem a região desejada.

O material de divulgação, assim como todas as informações sobre a ação, estão disponíveis no site www.invernosolidario.sp.gov.br.

