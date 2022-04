Veja melhores e piores horários para viajar neste feriado prolongado pelas estradas de SP

Os motoristas que circularem pelas estradas paulistas neste feriado prolongado de Tiradentes e de carnaval adiado devem ficar atentos aos melhores e piores horários para viajar.

Entre esta quarta-feira (20) e domingo (24), pelo menos 4,6 milhões de veículos devem circular pelas estradas do estado de São Paulo, de acordo com o governo e as concessionárias das principais rodovias.

(Foto: Portal do Governo do Estado de São Paulo)

Confira abaixo quando pegar as estradas:

Rodovias Anchieta e Imigrantes

De acordo com a Ecovias, que administra as rodovias Anchieta e Imigrantes, a previsão é de trânsito intenso de veículos neste feriado. A empresa não divulgou os horários previstos de lentidão, mas informou que 440 mil veículos irão passar pelo sistema em direção ao litoral.

Régis Bittencourt

A Arteris, que administra a Rodovia Régis Bittencourt, espera trânsito intenso com pontos de congestionamento durante o feriado. Os piores horários para viajar são:

Quarta (20): das 14h às 19h

Quinta (21): das 7h às 16h

Domingo (24): das 9h às 17h

Rodoanel Mario Covas

A SPMAR, responsável pelos trechos sul e leste do Rodoanel Mário Covas, espera receber 743 mil veículos no feriado prolongado. Veja os melhores horários para viajar:

Quarta (20): antes das 8h e depois das 20h

Quinta (21): antes das 8h e depois das 14h

Sexta (22): antes das 8h e depois das 19h

Sábado (23): antes das 10h e depois das 13h

Domingo (24): antes das 10 h e depois das 20h

Anhanguera e Bandeirantes

A CCR AutoBAn, que administra as rodovias Anhanguera e Bandeirantes, estima a circulação de 871 mil veículos no sistema durante o feriado. Por isso os motoristas devem evitar viajar nos seguintes horários:

Quarta (20): das 16h às 20h

Quinta (21): das 9h às 12h

Domingo (24): das 11h às 20h

Castello Branco e outras

A AB Colinas prevê a circulação de 633 mil veículos na Rodovia Castello Branco e em outras três rodovias que administra: SP-075 (que liga Itu a Campinas); SP-127 (entre Rio Claro e Tatuí); e SP-300 (entre Jundiaí e Tietê) durante o feriado.

O motorista que não deseja enfrentar tráfego intenso na saída para o feriado deve evitar pegar a estrada:

Quarta (20): entre às 18h e 24h

Quinta (21): das 6h às 12h

Domingo (24): das 12h às 22h

Fernão Dias

A Arteris, que administra a Rodovia Fernão Dias, espera mais de 500 mil veículos durante o feriado. Os piores horários para viajar são:

Quarta (20): das 18h às 21h

Quinta (21): das 9h às 16h

Sexta (22): das 16h às 21h

Sábado (23): das 8h às 12h

Domingo (24): das 16h às 21h

Segunda (25): das 7h às 11h

Ayrton Senna e Carvalho Pinto

De acordo com a Ecopistas, que administra as rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto, quase 1 milhão de veículos devem utilizar as rodovias durante o feriado prolongado.

Fonte: G1.globo.com