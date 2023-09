1° Fórum de Mobilização, Organização e Participação da Comunidade no SUS Atibaia ocorre de 18 a 23/9

De 18 a 23 de setembro acontece o 1° Fórum de Mobilização, Organização e Participação da Comunidade no Sistema Único de Saúde (SUS) de Atibaia, com uma programação variada que inclui roda de conversa, debate, Mostra de Arte e de Cinema do SUS, caminhada, ação para ampliar cobertura vacinal, entre outras atividades que visam celebrar o 33º aniversário do SUS e a importância dele para a comunidade.

(Imagem Ilustrativa de Patty Brito por Unsplash)

O calendário de ações começa no dia 18, às 8h, com o 1º Encontro da Rede Intersetorial SUS e SUAS com o tema: “Políticas sociais e território do cuidado integral, protagonismo dos sujeitos na proteção da cidadania”, e fecha em um grande evento no dia 23, na Praça da Matriz, das 13h às 18h, reunindo gestores municipais, lideranças políticas, profissionais da saúde e membros da sociedade civil, visando fortalecer a participação da comunidade no contexto do sistema de saúde. Na ocasião, haverá o lançamento da Carta de Serviços do SUS Atibaia. Confira a programação completa AQUI.

A Secretaria Municipal de Saúde vai aproveitar a semana festiva para promover o debate acerca da saúde mental e luta antimanicomial (Setembro Amarelo), além de mobilizações sociais nos Conselhos Locais de Saúde, órgãos colegiados que auxiliam no desenvolvimento das unidades de saúde e que vão participar de um Café com o prefeito Emil Ono, no dia 20, ao lado de representantes do Programa Mais Médicos e de outras autoridades do setor.

A população poderá prestigiar ainda a Mostra de Arte do SUS – Exposição Retratos e Obras artísticas do CAPS II, cuja abertura ocorre no dia 19, às 15h, no Centro Cultural André Carneiro (Rua José Lucas, 28), e a Mostra de Cinema, com filmes exibidos no Centerplex (Rua José Alvim, 347) durante a semana – confira datas e horários na programação acima.

33º aniversário do SUS

O aniversário do SUS, no dia 19 de setembro, corresponde à promulgação da Lei nº. 8.080/1990 que regulamentou, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde gratuitos para garantia da qualidade de vida dos brasileiros. Isto ocorreu em 1990, dois anos depois que a Constituição Federal de 1988 consagrou a saúde como direito de todos e dever do Estado.

O Sistema Único de Saúde é um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde pública do mundo, abrangendo desde o simples atendimento para avaliação da pressão arterial, por meio da Atenção Primária, até o transplante de órgãos, garantindo acesso integral, universal e gratuito para toda a população do país.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia