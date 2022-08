Agentes da Vigilância Ambiental percorrem bairros de Atibaia no combate à dengue

A Prefeitura da Estância de Atibaia intensificou as visitas domiciliares realizadas por agentes da Divisão de Vigilância Ambiental para identificar e eliminar eventuais criadouros do mosquito Aedes Aegypti, transmissor da doença. O trabalho de inspeção e orientação tem acontecido inclusive aos sábados, sendo realizado por profissionais da Secretaria de Saúde devidamente uniformizados e identificados com crachá. As visitas são organizadas por bairro e, desde o último dia 7, as equipes estão percorrendo a região do Chácaras Fernão Dias.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A melhor forma de se combater a dengue é impedir a proliferação do mosquito transmissor da doença e, para que esse trabalho de prevenção aconteça, a colaboração dos munícipes é fundamental. As inspeções domiciliares têm como objetivo erradicar possíveis focos de dengue, lugares com água acumulada que podem virar criadouros do Aedes Aegypti, oferecendo orientações e material explicativo sobre como se proteger e evitar a doença. Buscando envolver toda a comunidade no combate à doença, incluindo os moradores que trabalham durante a semana, as diligências de fiscalização, orientação e conscientização também têm acontecido aos sábados.

Após registrar aumento no número de casos confirmados em abril e um óbito devido à doença em junho, Atibaia apresenta índices mais estáveis atualmente. Entretanto, com o final do inverno e o período de calor e chuvas se aproximando – condições climáticas mais favoráveis à proliferação do mosquito – a Secretaria de Saúde reforça a importância das vistorias de prevenção e controle desenvolvidas pelos agentes para garantir a segurança dos moradores, solicitando a colaboração dos munícipes no trabalho de combate à doença.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia