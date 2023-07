Apenas 1% das crianças de até 4 anos foram vacinadas contra Covid-19 em Atibaia

A Prefeitura de Atibaia reforça a importância da imunização infantil contra a Covid-19 em crianças de 6 meses a 4 anos. Os dados atualizados apontam que a cobertura do esquema básico de vacinação está em apenas 1,12%, ou seja, até o momento foram aplicadas as seguintes doses: 3.252 (D1), 1.913 (D2) e apenas 91 (D3).

O baixo índice de adesão da imunização completa é preocupante, uma vez que no período entre janeiro e junho de 2022 Atibaia registrou um total de 88 óbitos relacionados à Covid-19 e, em contraste, no mesmo período de 2023, foram registrados 13 casos fatais, demonstrando a eficácia das vacinas em reduzir a gravidade da doença e salvar vidas.

(Imagem Ilustrativa: Frauke Riether por Pixabay)

As imunizações contra a Covid-19 estão disponíveis em todas as unidades de saúde com sala de vacina, além dos plantões vacinais, que acontecem frequentemente em diversos bairros.

Para crianças que receberam a vacina Pfizer Baby, o esquema de imunização consiste em tomar a 1ª e a 2ª doses com um intervalo de quatro semanas entre elas. Em seguida, é necessário receber a 3ª dose após oito semanas. Já para aquelas que receberam a vacina Coronavac como esquema na faixa etária mencionada, é necessário tomar a 3ª dose após quatro meses da 2ª dose.

Além da vacina contra a Covid-19, é essencial que os pais mantenham a caderneta de vacinação dos seus filhos atualizada, conforme recomendação do Calendário Estadual. A vacinação é um direito de todas as crianças e a Prefeitura de Atibaia reforça o compromisso em promover campanhas de conscientização e facilitar o acesso às vacinas. Garantir a imunização infantil é uma responsabilidade de todos, sempre buscando a proteção da saúde pública e o fortalecimento da imunidade coletiva.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia