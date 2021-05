Atibaia abre cadastro de vacinação para pessoas de 40 a 49 anos com comorbidades

A Secretaria de Saúde de Atibaia abriu nesta quinta-feira, 27 de maio, o cadastro de vacinação contra Covid-19 para pessoas de 40 a 49 anos que possuem comorbidades. A imunização deste grupo começará em breve, sempre por agendamento, por isso é imprescindível a realização do cadastro.

Para organizar a vacinação em Atibaia, a Secretaria de Saúde disponibilizou uma plataforma on-line exclusiva para cadastramento das pessoas com comorbidades: http://www.prefeituradeatibaia.com.br/cadastrocovid/login_comorbidade.php . Na primeira tela da plataforma consta que o cadastro está disponível para pessoas com mais de 18 anos porque outros públicos já vacinados, incluindo pessoas com Síndrome de Down, transplantados e pacientes em diálise, estavam dentro desta faixa etária.

(Imagem Ilustrativa de Wilfried Pohnke por Pixabay)

Estes grupos prioritários deverão comprovar a comorbidade apresentando comprovantes como exames, receitas, relatório ou prescrição médica em que conste o CRM do médico responsável. Após a realização do cadastro, o munícipe será informado sobre data, horário e local da vacinação. No caso dos doentes renais crônicos em hemodiálise, eles serão imunizados no local onde fazem tratamento. Entre as comorbidades incluídas no plano de vacinação contra Covid-19 estão diabetes, doenças cardiovasculares, cerebrovasculares, imunossuprimidos, obesidade mórbida e cirrose hepática. A lista completa pode ser consultada AQUI.

Nesta quinta-feira, Atibaia estava vacinando as pessoas com comorbidades de 50 a 59 anos (primeira dose), gestantes e puérperas com mais de 18 anos e com comorbidades (primeira dose) e idosos de 80 a 89 (segunda dose). O município já aplicou um total de 51.075 doses de vacina contra Covid-19, sendo 32.599 de primeira dose e 18.476 de segunda dose, segundo dados atualizados até 25 de maio.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia