Atibaia confirma mais dois óbitos por Covid-19

A Secretaria de Saúde de Atibaia informou a ocorrência de mais dois óbitos por Covid-19 na cidade. Desde o início da pandemia, em 2020, Atibaia contabiliza 25.373 casos confirmados da doença e 452 mortes. O 451º óbito confirmado foi de uma mulher de 93 anos, com doença de base, que foi internada na enfermaria da Santa Casa de Atibaia em 6 de janeiro e faleceu no dia 18. O 452º óbito confirmado foi de um homem de 81 anos, também com doença de base, que foi internado na enfermaria do Hospital Albert Sabin em 16 de janeiro e faleceu no dia 22.

(Imagem Ilustrativa de thepassenger por Pixabay)

BOLETIM COVID-19 ATIBAIA

Notificações: 53.814

Descartados: 28.292

Confirmados: 25.373

Recuperados: 22.988

Em investigação: 149

Óbitos confirmados: 452

DENGUE (Dados atualizados do SINAN de 2023)

Notificações: 19

Descartados: 16

Confirmados: 1

Em Investigação: 2

Óbitos confirmados: 0

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia