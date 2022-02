Atibaia confirma mais quatro mortes por Covid-19 nesta segunda-feira (31)

Atibaia registrou mais quatro mortes pela Covid-19 e 201 novos casos da doença. O 348º óbito confirmado na cidade foi de um homem de 87 anos. Internado na Santa Casa na quarta (26), ele faleceu na sexta-feira (28). O 349º óbito registrado refere-se a um homem de 74 anos que foi internado na Santa Casa no último dia 25 e também faleceu na sexta (28). Uma mulher de 88 anos que foi internada na Santa Casa em 25 de janeiro e faleceu no domingo (30) foi a 350ª morte confirmada. O 351º óbito registrado foi de um homem de 71 anos internado no Hospital Novo Atibaia na última quarta-feira (26). Transferido para a UTI no dia 28, ele também faleceu no domingo (30). Os quatro idosos possuíam doenças de base.

(Imagem Ilustrativa: Samuel F. Johanns por Pixabay)

Confira os números da Covid-19 nesta segunda-feira, dia 31 de janeiro:

Notificações: 29.873

Descartados: 14.844

Confirmados: 14.844

Recuperados: 12.913

Em investigação: 185

Óbitos confirmados: 351

Óbitos suspeitos: 13

Taxa de ocupação dos leitos

Municipais

Leitos particulares

Enfermaria:

Hospital Albert Sabin – 50%

Hospital Novo Atibaia – 83%

Hospital Albert Sabin – 50% Hospital Novo Atibaia – 83% UTI:

Hospital Albert Sabin – 12%

Hospital Novo Atibaia – 76%

Leitos da rede pública

Enfermaria:

Santa Casa de Atibaia – 84%

Regionais

UTI:

Santa Casa de Bragança Paulista: 100%

Santa Casa de Socorro: 100%

Pacientes de Atibaia na fila CROSS

UTI: 1

Relação de novos casos confirmados:

14641º: Mulher, 63 anos – Recuperado;

14642º: Homem, 87 anos – Óbito;

14643º: Mulher, 88 anos – Óbito;

14644º: Homem, 74 anos – Óbito;

14645º: Mulher, 44 anos – Em Isolamento Social;

14646º: Mulher, 43 anos – Em Isolamento Social;

14647º: Mulher, 78 anos – Em Isolamento Social;

14648º: Homem, 59 anos – Recuperado;

14649º: Mulher, 21 anos – Recuperado;

14650º: Mulher, 4 anos – Recuperado;

14651º: Mulher, 52 anos – Em Isolamento Social;

14652º: Mulher, 65 anos – Recuperado;

14653º: Mulher, 64 anos – Em Isolamento Social;

14654º: Homem, 31 anos – Em Isolamento Socia;l

14655º: Mulher, 49 anos – Em Isolamento Social;

14656º: Mulher, 37 anos – Em Isolamento Social;

14657º: Homem, 48 anos – Em Isolamento Social;

14658º: Homem, 60 anos – Recuperado;

14659º: Mulher, 64 anos – Em Isolamento Social;

14660º: Mulher, 34 anos – Em Isolamento Social;

14661º: Mulher, 8 anos – Em Isolamento Social;

14662º: Mulher, 33 anos – Em Isolamento Social;

14663º: Mulher, 19 anos – Em Isolamento Social;

14664º: Mulher, 32 anos – Em Isolamento Social;

14665º: Homem, 41 anos – Em Isolamento Social;

14666º: Homem, 39 anos – Recuperado;

14667º: Homem, 59 anos – Em Isolamento Social;

14668º: Homem, 40 anos – Em Isolamento Social;

14669º: Mulher, 21 anos – Recuperado;

14670º: Mulher, 32 anos – Em Isolamento Social;

14671º: Homem, 16 anos – Em Isolamento Social;

14672º: Homem, 37 anos – Em Isolamento Social;

14673º: Mulher, 31 anos – Recuperado;

14674º: Mulher, 35 anos – Em Isolamento Social;

14675º: Homem, 41 anos – Em Isolamento Social;

14676º: Homem, 19 anos – Em Isolamento Social;

14677º: Homem, 38 anos – Em Isolamento Social;

14678º: Mulher, 80 anos – Em Isolamento Social;

14679º: Mulher, 44 anos – Em Isolamento Social;

14680º: Mulher, 35 anos – Em Isolamento Social;

14681º: Mulher, 19 anos – Em Isolamento Social;

14682º: Mulher, 22 anos – Assintomático;

14683º: Mulher, 22 anos – Em Isolamento Social;

14684º: Mulher, 36 anos – Assintomático;

14685º: Homem, 17 anos – Recuperado;

14686º: Mulher, 27 anos – Em Isolamento Social;

14687º: Mulher, 41 anos – Em Isolamento Social;

14688º: Mulher, 35 anos – Em Isolamento Social;

14689º: Homem, 51 anos – Assintomático;

14690º: Mulher, 28 anos – Recuperado;

14691º: Mulher, 35 anos – Recuperado;

14692º: Homem, 25 anos – Em Isolamento Social;

14693º: Mulher, 52 anos – Em Isolamento Social;

14694º: Homem, 42 anos – Em Isolamento Social;

14695º: Mulher, 46 anos – Recuperado;

14696º: Mulher, 24 anos – Em Isolamento Social;

14697º: Homem, 54 anos – Recuperado;

14698º: Mulher, 46 anos – Recuperado;

14699º: Homem, 50 anos – Recuperado;

14700º: Mulher, 65 anos – Recuperado;

14701º: Mulher, 23 anos – Em Isolamento Social;

14702º: Mulher, 42 anos – Em Isolamento Social;

14703º: Homem, 16 anos – Em Isolamento Social;

14704º: Mulher, 53 anos – Em Isolamento Social;

14705º: Homem, 36 anos – Em Isolamento Social;

14706º: Mulher, 30 anos – Em Isolamento Social;

14707º: Mulher, 47 anos – Recuperado;

14708º: Homem, 45 anos – Em Isolamento Social;

14709º: Mulher, 42 anos – Recuperado;

14710º: Mulher, 60 anos – Em Isolamento Social;

14711º: Mulher, 24 anos – Em Isolamento Social;

14712º: Mulher, 42 anos – Em Isolamento Social;

14713º: Homem, 34 anos – Em Isolamento Social;

14714º: Mulher, 22 anos – Recuperado;

14715º: Homem, 20 anos – Em Isolamento Social;

14716º: Mulher, 76 anos – Recuperado;

14717º: Homem, 29 anos – Em Isolamento Social;

14718º: Homem, 38 anos – Em Isolamento Social;

14719º: Mulher, 35 anos – Em Isolamento Social;

14720º: Mulher, 51 anos – Em Isolamento Social;

14721º: Homem, 10 anos – Em Isolamento Social;

14722º: Mulher, 29 anos – Em Isolamento Social;

14723º: Mulher, 36 anos – Recuperado;

14724º: Homem, 40 anos – Recuperado;

14725º: Mulher, 40 anos – Em Isolamento Social;

14726º: Mulher, 38 anos – Recuperado;

14727º: Homem, 14 anos – Recuperado;

14728º: Mulher, 18 anos – Recuperado;

14729º: Mulher, 55 anos – Recuperado;

14730º: Mulher, 21 anos – Recuperado;

14731º: Mulher, 19 anos – Recuperado;

14732º: Homem, 46 anos – Recuperado;

14733º: Mulher, 39 anos – Em Isolamento Social;

14734º: Homem, 40 anos – Em Isolamento Social;

14735º: Homem, 32 anos – Em Isolamento Social;

14736º: Mulher, 27 anos – Recuperado;

14737º: Mulher, 33 anos – Em Isolamento Social;

14738º: Mulher, 26 anos – Recuperado;

14739º: Mulher, 50 anos – Em Isolamento Social;

14740º: Homem, 41 anos – Em Isolamento Social;

14741º: Mulher, 23 anos – Recuperado;

14742º: Homem, 61 anos – Em Isolamento Social;

14743º: Mulher, 55 anos – Recuperado;

14744º: Mulher, 59 anos – Em Isolamento Social;

14745º: Homem, 71 anos – Recuperado;

14746º: Homem, 50 anos – Recuperado;

14747º: Homem, 26 anos – Recuperado;

14748º: Mulher, 38 anos – Recuperado;

14749º: Mulher, 33 anos – Recuperado;

14750º: Homem, 12 anos – Em Isolamento Social;

14751º: Homem, 29 anos – Em Isolamento Social;

14752º: Mulher, 48 anos – Recuperado;

14753º: Mulher, 56 anos – Recuperado;

14754º: Mulher, 31 anos – Recuperado;

14755º: Homem, 37 anos – Recuperado;

14756º: Mulher, 12 anos – Em Isolamento Social;

14757º: Homem, 38 anos – Recuperado;

14758º: Mulher, 50 anos – Em Isolamento Social;

14759º: Mulher, 3 anos – Em Isolamento Social;

14760º: Mulher, 49 anos – Em Isolamento Social;

14761º: Mulher, 41 anos – Em Isolamento Social;

14762º: Mulher, 37 anos – Em Isolamento Social;

14763º: Homem, 22 anos – Em Isolamento Social;

14764º: Homem, 27 anos – Em Isolamento Social;

14765º: Mulher, 9 anos – Em Isolamento Social;

14766º: Mulher, 44 anos – Em Isolamento Social;

14767º: Homem, 63 anos – Em Isolamento Social;

14768º: Mulher, 54 anos – Recuperado;

14769º: Homem, 89 anos – Em Isolamento Social;

14770º: Homem, 41 anos – Recuperado;

14771º: Mulher, 31 anos – Em Isolamento Social;

14772º: Homem, 64 anos – Em Isolamento Social;

14773º: Mulher, 17 anos – Em Isolamento Social;

14774º: Mulher, 68 anos – Em Isolamento Social;

14775º: Mulher, 58 anos – Em Isolamento Social;

14776º: Homem, 6 anos – Em Isolamento Social;

14777º: Homem, 8 anos – Assintomático;

14778º: Homem, 24 anos – Assintomático;

14779º: Homem, 50 anos – Assintomático;

14780º: Homem, 37 anos – Recuperado;

14781º: Mulher, 26 anos – Em Isolamento Social;

14782º: Homem, 32 anos – Em Isolamento Social;

14783º: Mulher, 40 anos – Recuperado;

14784º: Mulher, 57 anos – Recuperado;

14785º: Mulher, 65 anos – Recuperado;

14786º: Homem, 38 anos – Em Isolamento Social;

14787º: Mulher, 27 anos – Em Isolamento Social;

14788º: Homem, 42 anos – Em Isolamento Social;

14789º: Mulher, 76 anos – Em Isolamento Social;

14790º: Mulher, 31 anos – Em Isolamento Social;

14791º: Homem, 31 anos – Em Isolamento Social;

14792º: Mulher, 22 anos – Em Isolamento Social;

14793º: Homem, 33 anos – Em Isolamento Social;

14794º: Homem, 41 anos – Assintomático;

14795º: Homem, 35 anos – Assintomático;

14796º: Homem, 60 anos – Em Isolamento Social;

14797º: Mulher, 41 anos – Em Isolamento Social;

14798º: Mulher, 36 anos – Em Isolamento Social;

14799º: Homem, 28 anos – Em Isolamento Social;

14800º: Mulher, 41 anos – Em Isolamento Social;

14801º: Mulher, 7 anos – Em Isolamento Social;

14802º: Homem, 71 anos – Em Isolamento Social;

14803º: Mulher, 28 anos – Em Isolamento Social;

14804º: Mulher, 32 anos – Em Isolamento Social;

14805º: Mulher, 41 anos – Em Isolamento Social;

14806º: Mulher, 54 anos – Em Isolamento Social;

14807º: Homem, 24 anos – Recuperado;

14808º: Mulher, 34 anos – Em Isolamento Social;

14809º: Mulher, 59 anos – Em Isolamento Social;

14810º: Homem, 50 anos – Em Isolamento Social;

14811º: Mulher, 74 anos – Em Isolamento Social;

14812º: Mulher, 31 anos – Em Isolamento Social;

14813º: Mulher, 47 anos – Em Isolamento Social;

14814º: Mulher, 22 anos – Em Isolamento Social;

14815º: Homem, 23 anos – Assintomático;

14816º: Homem, 29 anos – Recuperado;

14817º: Homem, 9 meses – Em Isolamento Social;

14818º: Homem, 46 anos – Em Isolamento Social;

14819º: Mulher, 57 anos – Recuperado;

14820º: Mulher, 17 anos – Recuperado;

14821º: Mulher, 21 anos – Recuperado;

14822º: Mulher, 39 anos – Recuperado;

14823º: Homem, 16 anos – Em Isolamento Social;

14824º: Mulher, 11 meses – Em Isolamento Social;

14825º: Mulher, 88 anos – Assintomático;

14826º: Mulher, 2 anos – Em Isolamento Social;

14827º: Mulher, 24 anos – Recuperado;

14828º: Homem, 8 anos – Assintomático;

14829º: Homem, 45 anos – Em Isolamento Social;

14830º: Mulher, 18 anos – Em Isolamento Social;

14831º: Mulher, 15 anos – Em Isolamento Social;

14832º: Mulher, 50 anos – Recuperado;

14833º: Mulher, 41 anos – Em Isolamento Social;

14834º: Homem, 49 anos – Em Isolamento Social;

14835º: Mulher, 58 anos – Em Isolamento Social;

14836º: Mulher, 45 anos – Em Isolamento Social;

14837º: Homem, 14 anos – Recuperado;

14838º: Mulher, 24 anos – Em Isolamento Social;

14839º: Homem, 42 anos – Assintomático;

14840º: Homem, 42 anos – Em Isolamento Social;

14841º: Mulher, 22 anos – Em Isolamento Social;

14842º: Homem, 20 anos – Em Isolamento Social;

14843º: Homem, 10 anos – Em Isolamento Social;

14844º: Mulher, 36 anos – Recuperado.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia