Atibaia implanta Centro de Testagem de Covid-19 no Centro de Convenções

A partir da próxima semana, a cidade de Atibaia terá um Centro de Testagem de Covid-19, que funcionará às terças e quintas-feiras, das 8h às 17h, no Centro de Convenções (Alameda Prof. Lucas Nogueira Garcez, 511 – Vila Thais). O objetivo da ação, coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde, é ampliar o número de testes e, assim, ajudar a conter a propagação do vírus.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Nos últimos dias, cidades brasileiras têm registrado aumento de casos de Covid-19 e é importante que as pessoas com sintomas, ou mesmo assintomáticas, façam o teste para identificação de casos e controle da pandemia. Lembrando que os sintomas da doença são parecidos com os da gripe: febre, tosse, cansaço, dor de garganta, coriza e perda de paladar ou olfato.

Para realizar o teste é preciso levar documento e comprovante de residência. No Centro de Convenções, onde também está funcionando o Centro Permanente de Vacinação, será implantado atestado sanitário, que permitirá a obtenção de atestado, de acordo com protocolo, para não haver sobrecarga no sistema de saúde do município.

O Centro de Testagem de Covid-19 faz parte de parceria da Prefeitura de Atibaia com a Universidade São Francisco (USF), em Bragança Paulista, que irá ajudar na ação de intensificação da testagem em Atibaia.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia