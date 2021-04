Atibaia inicia vacinação contra H1N1 no dia 12 para grupos prioritários

A Secretaria de Saúde de Atibaia anunciou que a vacinação contra a influenza (H1N1), mais conhecida como vírus da gripe, começará na cidade no dia 12 de abril com os seguintes grupos prioritários: gestantes, puérperas (mulheres com filhos até 40 dias), trabalhadores da saúde e crianças entre 6 meses até as que não completaram 6 anos* de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias).

As gestantes, puérperas e crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias) serão vacinadas nas unidades de saúde mais próximas da residência, e trabalhadores da saúde podem tomar a vacina em qualquer um dos 14 postos de vacinação espalhados pela cidade (veja lista abaixo), das 7h às 16h.

A vacinação contra a influenza (H1N1) é uma campanha nacional, com o objetivo de imunizar 90% dos grupos prioritários, de um total de 79,7 milhões de brasileiros, contra o vírus da influenza. No ano passado, Atibaia superou as metas de vacinação contra a gripe em relação aos idosos e trabalhadores da saúde.

O Ministério da Saúde não indica a aplicação da vacina da gripe ao mesmo tempo que a da Covid-19. A recomendação é que as pessoas que fazem parte do grupo prioritário tomem primeiro a vacina contra a Covid-19 e depois a vacina contra a gripe após um intervalo mínimo de 14 dias.

Confira os postos de saúde com vacinação contra influenza em Atibaia:

– UBS Centro – Rua Castro Faffe, 201 – Centro;

– UBS Alvinópolis – Rua Padre Feliciano Grande, 480 – Alvinópolis;

– UBS Ana Cecília Batista de Sá – Rua Ouro Preto, 700 – Flamenguinho;

– UBS Santa Clara – Av. Flávio Pires de Camargo, 1200 – Caetetuba;

– USF Cerejeiras – Rua Washington Luís, 180 – Jd. Cerejeiras;

– USF Ana Nery (USF Imperial) – Rua Pacaembu, S/N – Imperial;

– USF Majuca Macedo (UBS Portão) – Rua Antonio Cunha Leite, S/N – Portão;

– USF Itapetinga – Rua Gerânios, 25 – Retiro das Fontes;

– UBS Maracanã – Rua João Neto, 580 – Maracanã;

– USF Pompeu Vairo (Rio Abaixo) – Estrada do Mingu, S/N – Rio Abaixo;

– USF Boa Vista – Estrada Municipal Juca Sanches, S/N – Boa Vista;

– UBS Tanque – Estrada Velha de Bragança Paulista, 2450 – Tanque;

– USF Cachoeira – Estr. da Cachoeira, S/N – Cachoeira;

– UBS Herconides Martins de Oliveira – Estrada Hisaichi Takebayashi, 8000 – Usina.

* A criança pode tomar a vacina até os 5 anos, 11 meses e 29 dias.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia