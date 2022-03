Atibaia inicia vacinação da 4ª dose para idosos a partir dos 80 anos

Nesta segunda-feira (21), a cidade de Atibaia inicia a vacinação da 4ª dose contra a Covid-19 para os idosos a partir dos 80 anos. O intervalo para a terceira dose deve ser de no mínimo 4 meses. A imunização ocorre no Centro Permanente de Vacinação contra a Covid-19, que funciona no Centro de Convenções, de segunda a segunda, das 7h às 19h.

A Secretaria de Saúde orienta que o munícipe leve o comprovante da 3ª dose e um documento com foto. A aplicação das vacinas também acontece nas unidades de saúde com sala de vacina, de segunda a sexta, das 8h às 15h, e na Unidade de Saúde do Centro, das 8h às 19h.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A imunização é uma recomendação do Comitê Científico da Covid no Estado de São Paulo, que levou em consideração na decisão o alto índice de mortalidade entre os idosos desta faixa etária durante a circulação da variante Ômicron, que foi superior aos óbitos ocorridos nos dois outros picos da pandemia em 2020 e 2021.

Segundo dados atualizados na última sexta-feira (18), Atibaia aplicou um total de 341.893 doses de vacina contra a Covid-19, sendo 138.951 de primeira dose, 125.467 de segunda dose, 3.550 de dose única e 73.925 de terceira dose.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia