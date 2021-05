Atibaia iniciará vacinação contra Covid-19 de grupos com comorbidades

Nesta quinta-feira (13), Atibaia começa a vacinar contra a Covid-19 grupos com comorbidades e deficiências. Foram incluídas como prioritárias na campanha de vacinação: pessoas entre 55 e 59 anos com comorbidades, pessoas com Síndrome de Down (acima de 18 anos), pacientes em diálise e transplantados de órgãos sólidos e medula óssea maiores de 18 anos. A aplicação da 1ª dose nos grupos etários de 60, 61 e 62 anos também continua nesta semana, das 8 às 16h no Centro de Convenções.

(Imagem Ilustrativa de Bao_5 por Pixabay)

A Secretaria Municipal de Saúde informa que devido à recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para suspender imediatamente a aplicação de doses da vacina Oxford/AstraZeneca, as gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto) com comorbidades ainda não serão incluídas nesta fase da campanha de imunização contra a Covid-19. Para organizar a vacinação, a Secretaria de Saúde disponibilizou uma plataforma on-line exclusiva para cadastramento das pessoas com comorbidades: http://www.prefeituradeatibaia.com.br/cadastrocovid/login_comorbidade.php .

Esses novos grupos prioritários deverão comprovar a comorbidade apresentando comprovantes como exames, receitas, relatório ou prescrição médica em que conste o CRM do médico responsável. Com exceção dos pacientes em diálise, é necessário se cadastrar na plataforma para que os profissionais da Secretaria de Saúde possam posteriormente entrar em contato e agendar a data de aplicação da vacina. No caso dos doentes renais crônicos em diálise, eles serão imunizados no local onde fazem tratamento.

Além de pessoas com Síndrome de Down, doença renal crônica em diálise e transplantados, foram incluídas como prioritárias para a vacinação contra a Covid-19 comorbidades como diabetes, doenças cardiovasculares, cerebrovasculares, imunossuprimidos, obesidade mórbida e cirrose hepática. A lista completa pode ser consultada AQUI. Já no caso dos idosos dos grupos etários de 60 a 62 anos, a aplicação da 1ª dose continuará acontecendo mediante agendamento. Na segunda-feira (10) foram imunizados idosos de 60 anos e na terça, dia 11, de 62 anos. Na quarta-feira (12) a imunização contra a Covid-19 segue com as pessoas de 61 anos e na quinta (13) volta para o grupo de 60 anos.

O cadastro para agendamento da vacina contra Covid-19 das pessoas com 60 anos ou mais pode ser feito pela plataforma digital http://www.prefeituradeatibaia.com.br/cadastrocovid ou pelos telefones (11) 9.7950-0052 / (11) 9.7622-6660 / (11) 9.7788-0550 / (11) 9.8711-1583 / (11) 9.4164-3190. O atendimento por telefone funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 12h e das 13 às 17h.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia