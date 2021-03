Atibaia iniciará vacinação para 68 anos por agendamento nesta quinta-feira (1)

A partir de quinta-feira (1), a Secretaria de Saúde de Atibaia começará a convocar as pessoas de 68 anos para vacinação contra a Covid-19, além de agendar horários para imunizar idosos de 75 e 76 anos com a segunda dose da CoronaVac.

O município recebe nesta quarta-feira 990 doses para a faixa de 68 anos e 1.670 para 75 e 76 anos, totalizando 2.660 doses de vacina. Atibaia já aplicou primeira dose em 16.579 pessoas, enquanto 5.697 receberam as duas doses, com um total de 22.276 doses administradas, segundo dados atualizados em 30 de março.

(Imagem Ilustrativa de Wilfried Pohnke por Pixabay)

A vacinação em Atibaia está ocorrendo por agendamento após a realização de um cadastro, que deve ser feito pelo endereço bit.ly/AgendamentoVacinacaoAtibaia ou pelos telefones (11) 9.7950-0052 / (11) 9.7622-6660 / (11) 9.7788-0550 / (11) 9.8711-1583 / (11) 9.4164-3190. O atendimento por telefone funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 12h e das 13 às 17h. Depois de realizado o cadastro, um profissional da Secretaria de Saúde entrará em contato para informar data, horário e local da imunização. É importante respeitar o horário marcado para evitar aglomerações.

Todos que serão vacinados devem se cadastrar no site “Vacina Já” do Governo do Estado, que pode ser acessado pelo link www.vacinaja.sp.gov.br . No momento da vacinação é necessário apresentar documento de identidade com foto (RG e/ou CNH), CPF e comprovante de residência.

Confira a relação de postos de saúde destinados à vacinação contra Covid-19 em Atibaia:

UBS Centro – Rua Castro Fafe, 201, Centro – 4414-6500;

CCTI Rosa Aparecida Panzone – Praça Santo Antônio, 79 (ao lado da Igreja Cristo Rei), Alvinópolis – 4412-8412;

UBS Sumico Ono – Pr. Santo Antonio, 110, Alvinópolis – 4418-2077

UBS Ana Cecília Batista de Sá – Rua Ouro Preto, 700, Flamenguinho – 4411-6871;

US Santa Clara – Av. Flávio Pires de Camargo, 1200, Caetetuba – 4411-9952;

USF Cerejeiras – Rua Washington Luis, 180, Jd. Cerejeiras – 4413-2929;

USF Ana Nery – Rua Pacaembú, s/n, Imperial – 4413-0811;

USF Majuca Macedo – Rua Antônio Cunha Leite, s/n, Portão – 4416-3004;

USF Itapetinga – Rua Gerânios, 25, Retiro das Fontes – 4412-3919;

UBS Maracanã – Rua João Neto, 580, Maracanã – 4415-1690;

USF Pompeu Vairo – Estrada do Mingu, s/n, Rio Abaixo – 4416-4811;

USF Boa Vista – Estrada Municipal Juca Sanches, s/n, Boa Vista – 4494-8170;

UBS Tanque – Estrada Velha de Bragança Paulista, 2450, Tanque – 4416-1337;

USF Cachoeira – Estr. da Cachoeira, s/n, Cachoeira – 98634-0057;

USF São José – Rua Mantiqueira, s/n, Caetetuba – 4418-3070.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia