Atibaia registra mais duas mortes por Covid-19

De acordo com boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde, mais dois óbitos por Covid-19 foram confirmados em Atibaia nesta segunda-feira (8). O óbito de um homem de 79 anos, com doença de base, que havia sido internado na enfermaria da Santa Casa de Atibaia em 31 de maio e faleceu no último dia 23 na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no Jardim Cerejeiras foi a 424ª morte devido à doença confirmada no município. A 425ª morte registrada refere-se a um homem de 77 anos, também com doença de base, que foi internado na enfermaria da Santa Casa no dia 17 de julho e faleceu no dia 28.

BOLETIM COVID-19 ATIBAIA

Notificações: 43.886

Descartados: 21.975

Confirmados: 21.740

Recuperados: 19.539

Em investigação: 171

Óbitos confirmados: 425

Óbitos suspeitos: 09

DENGUE (dados de 2022 até 8/8)

Notificações: 1226

Descartados: 282

Confirmados: 835

Em Investigação: 109

Óbitos confirmados: 1

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia