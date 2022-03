Covid-19: Atibaia não tem registro de óbito pelo 8º dia seguido

O município de Atibaia não registrou óbito por Covid-19 pelo 8º dia consecutivo, de acordo com boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde nesta quinta-feira (24). A última morte na cidade foi registrada no dia 16, referente a uma mulher de 96 anos. Atibaia permanece com 377 mortes pela doença desde o início da pandemia, enquanto o total de casos confirmados chegou a 17.275, após o registro de mais 6 infecções.

(Imagem Ilustrativa: Pixabay)

Confira os números da Covid-19 nesta quinta-feira, dia 24 de março:

Notificações: 34.332

Descartados: 16.873

Confirmados: 17.275

Recuperados: 15.323

Em investigação: 182

Óbitos confirmados: 377

Óbitos suspeitos: 8

Taxa de ocupação dos leitos

Municipais

Leitos particulares

Enfermaria:

Hospital Albert Sabin – 6%

Hospital Novo Atibaia – 22%

UTI:

Hospital Albert Sabin – 0 (zero)

Hospital Novo Atibaia – 25%

Leitos da rede pública

Enfermaria:

Santa Casa de Atibaia – 50%

Regionais

UTI:

Santa Casa de Bragança Paulista: 10%

Relação de novos casos confirmados:

17270º: Homem, 61 anos – Em Isolamento Social;

17271º: Homem, 31 anos – Em Isolamento Social;

17272º: Homem, 35 anos – Recuperado;

17273º: Homem, 38 anos – Recuperado;

17274º: Homem, 31 anos – Recuperado;

17275º: Homem, 12 anos – Em Isolamento Social.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia