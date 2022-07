Atibaia registra mais uma morte por Covid-19

De acordo com boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde nesta terça-feira, dia 5 de julho, Atibaia registou mais uma morte por Covid-19. A morte de um homem de 77 anos, com doença de base, que foi internado na enfermaria da Santa Casa de Atibaia em 1º de junho e faleceu no último dia 25 é o 413º óbito registrado na cidade desde o início da pandemia. Em relação à dengue, desde janeiro foram contabilizadas 1.092 notificações, 705 casos confirmados, 250 descartados e um óbito.

(Imagem Ilustrativa: mohamed Hassan / Pixabay)

BOLETIM COVID-19 ATIBAIA

Notificações: 41.002

Descartados: 20.689

Confirmados: 20.142

Recuperados: 17.699

Em investigação: 171

Óbitos confirmados: 413

DENGUE (dados de 2022)

Notificações: 1092

Descartados: 250

Confirmados: 705

Em investigação: 137

Óbitos confirmados: 1

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia