Atibaia terá ações ao longo deste mês para a Campanha Novembro Azul

Chega o mês de novembro e com ele a conscientização sobre a saúde masculina ganha destaque com a Campanha Novembro Azul. Essa iniciativa visa chamar a atenção para a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata, além de abordar questões mais amplas relacionadas à saúde dos homens. E, com o objetivo de conscientizar a população de Atibaia, a Prefeitura promove uma série de ações, como palestras, rodas de conversas, consultas, exames e muito mais.

(Imagem Ilustrativa: marijana1 por Pixabay)

O câncer de próstata é um dos principais problemas de saúde que afetam os homens em todo o mundo. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), é o segundo tipo de câncer mais comum entre os brasileiros, atrás apenas do câncer de pele não melanoma.

A Campanha Novembro Azul busca quebrar tabus e estimular os homens a cuidarem de sua saúde. Muitos deles evitam procurar assistência médica, o que pode levar a diagnósticos tardios e agravamento de doenças.

O Novembro Azul é muito mais do que uma campanha. É um chamado à ação, um apelo para que os homens assumam o controle de sua saúde, quebrem estigmas e cuidem de si mesmos. A conscientização é a melhor arma na luta contra o câncer de próstata e outras doenças que afetam a população masculina.

Confira as ações da Prefeitura durante o mês de novembro:

Dia 8 – USF Rio Acima, a partir das 8h: palestra sobre prevenção do câncer de próstata;

Dia 14 – USF Imperial, a partir das 13h: orientações em sala de espera e palestra sobre prevenção do câncer de próstata;

Dia 17 – UBS Centro, a partir das 9h: roda de conversa;

Dia 21 – UBS Tanque, a partir das 11h: palestra sobre saúde do homem;

Dia 28 – USF São José, a partir das 13h: roda de conversa sobre saúde do homem; – USF Imperial, a partir das 13h: consultas e solicitação de exames voltados à campanha.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia