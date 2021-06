Atibaia terá “Dia D” de vacinação contra Covid-19 neste sábado (5)

Neste sábado, 5 de junho, será realizado em Atibaia o “Dia D” de vacinação contra a Covid-19. Na ocasião, serão aplicadas a primeira e segunda doses em grupos prioritários, convocados pela Secretaria de Saúde, por meio do sistema de agendamento.

Serão vacinados os idosos de 80 a 89 anos com a segunda dose, pessoas de 30 a 59 anos com comorbidades com a primeira dose, e a população acima de 68 anos com a primeira dose.

(Foto: Governo do Estado de São Paulo)

A vacinação na cidade de Atibaia está ocorrendo por meio de agendamento após a realização de um cadastro, que por enquanto está aberto às pessoas com mais de 60 anos e pode ser feito pela Internet (http://www.prefeituradeatibaia.com.br/cadastrocovid) ou pelos telefones (11) 9.7950-0052 / (11) 9.8711-1583 / (11) 9.4164-3190, de segunda a sexta-feira, das 8 às 12h e das 13 às 17h.

Para cadastramento das pessoas com comorbidades, a Secretaria de Saúde disponibilizou uma plataforma on-line exclusiva: http://www.prefeituradeatibaia.com.br/cadastrocovid/login_comorbidade.php . Esse cadastro está disponível para pessoas com comorbidades a partir dos 30 anos e com mais de 18 anos para os casos de Síndrome de Down, transplantados e pacientes em diálise

Qualquer dúvida, a população pode entrar em contato com o Dique Covid de Atibaia, pelos números (11) 95439-0277 ou (11) 95980-1107. O atendimento pelos telefones ocorre por meio de ligações (não é possível enviar mensagem de texto), em horário comercial, de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia