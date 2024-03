Bragança Paulista (SP) decreta situação de emergência por alta nos casos de dengue

A Prefeitura de Bragança Paulista decretou situação emergência por epidemia de dengue na cidade, que tem registrado um aumento no número de casos da doença neste ano.

Dados do governo estadual apontam que foram confirmados 1.413 casos de dengue em Bragança Paulista até a última quarta-feira (6), data em que o decreto foi publicado no Diário Oficial. Além disso, um homem morreu na cidade em decorrência da dengue neste ano.

(Imagem Ilustrativa: WikiImages por Pixabay)

Segundo a prefeitura, a situação de emergência foi decretada por conta do “alto número de notificações dos serviços de saúde do município para os quadros clínicos de dengue, já caracterizando como situação de epidemia e a ocorrência de casos graves de dengue, inclusive com o registro de um óbito”.

A prefeitura informou que o decreto autoriza ações de medidas administrativas de combate ao mosquito aedes aegypti, aquisição de insumos e materiais e contratação de serviços necessários para controlar a doença.

Além disso, fica autorizado o ingresso forçado em imóveis vagos, desabitados ou abandonados, independentemente de prévia autorização dos proprietários, bem como em imóveis habitados nos casos em que houver recusa de pessoa que possa permitir o acesso de agente de combate à dengue.

Ainda segundo a prefeitura, havendo qualquer obstáculo, a Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos do Município deverá adotar as providências necessárias, inclusive judiciais, para que os imóveis sejam vistoriados em busca de focos de dengue, mesmo contra a vontade do morador.

Sintomas

Entre os principais sintomas dos pacientes com dengue estão:

dor de cabeça

febre alta de 38°C

dor no corpo e articulações

falta de apetite

fraqueza

dor atrás dos olhos

manchas vermelhas no corpo

Cuidados necessários

não deixar água parada

usar telas em janelas

prevenir a proliferação do mosquito

descartar pneus velhos no local correto

colocar areia até a borda dos pratinhos das plantas

manter as calhas sempre desobstruídas

deixar a caixa-d’água sempre fechada e limpa

Fonte: G1.globo.com