Campanha de vacinação contra a poliomielite termina no próximo dia 30

A campanha de vacinação contra a poliomielite, que termina no próximo dia 30 de setembro, atingiu cobertura de 61% em Atibaia para o público-alvo, que são as crianças com mais de 1 ano e menos de 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias). Diante deste cenário, a Secretaria Municipal de Saúde ressalta a importância e urgência de os pais levarem seus filhos para tomarem a dose de reforço contra a doença.

As crianças de 1 a 4 anos deverão tomar uma dose da Vacina Oral Poliomielite (VOP), desde que já tenham recebido as três doses de Vacina Inativada Poliomielite (VIP) do esquema básico. As salas de vacina das unidades de saúde de Atibaia estão com horário ampliado (veja lista abaixo).

(Foto: Reprodução)

Apesar de o Brasil ter erradicado a doença há mais de duas décadas – em 1994, o país foi certificado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como livre da poliomielite – pesquisadores têm alertado para o risco de retorno do vírus. Nesta semana, a Organização Pan-Americana de Saúde (Opas) afirmou que o país corre um risco muito alto de reintrodução da poliomielite.

O objetivo da campanha nacional de vacinação, que inicialmente iria até 9 de setembro, é alcançar cobertura vacinal igual ou maior que 95% para a vacina poliomielite. No entanto, os números estão bem longe disso em todo país, por isso ela foi prorrogada até dia 30. Em Atibaia, até 21 de setembro, tinham sido vacinadas contra a poliomielite 1.118 crianças de 1 ano (56,92% da cobertura), 1.076 de 2 anos (59,19%), 1.108 de 3 anos (60,95%) e 1.229 de 4 anos (67,60%). No geral, a adesão na cidade está em 61,08%.

Além da campanha contra a poliomielite, está sendo realizada a campanha de multivacinação para crianças e adolescentes menores de 15 anos, com o objetivo de ampliar a cobertura de uma série de vacinas, oferecendo atualização da imunização contra as hepatites A e B, rotavírus, febre amarela, tríplice viral, varicela, difteria, tétano, Covid-19, dentre outras.

Com relação à multivacinação compareceram às unidades de saúde de Atibaia, até 21 de setembro, 2.060 crianças menores de 1 ano, sendo 1.790 vacinadas (86,9% da cobertura) e 3.176 de 5 a 14 anos, sendo 2.296 vacinadas (72,3%).

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia