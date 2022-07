Covid-19: Atibaia confirma mais três óbitos pela doença

Nesta quinta-feira, 28 de julho, Atibaia registrou mais três óbitos por Covid-19, de acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde. O 420º óbito foi uma mulher de 95 anos, com doença de base, internada na enfermaria da Santa Casa de Atibaia no dia 02 de julho, falecendo na terça-feira, 26 de julho.

O 421º óbito é de um homem de 84 anos, internado na enfermaria da Santa Casa de Atibaia, no dia 25 de julho, falecendo na quarta-feira, 27 de julho. A 422ª vítima foi um homem de 72 anos, com doença de base, internado na UTI do Hospital Albert Sabin, em 26 de julho, falecendo na quarta-feira, 27 de julho.

(Imagem Ilustrativa: visuals3Dde / Pixabay)

Em relação à Dengue, este ano foram contabilizadas 1.197 notificações, 807 casos confirmados, 281 descartados e um óbito até o momento.

BOLETIM COVID-19 ATIBAIA

Notificações: 43.204

Descartados: 21.551

Confirmados: 21.481

Recuperados: 19.275

Em investigação: 172

Óbitos confirmados: 422

Óbitos suspeitos: 10

DENGUE (dados exportados do SINAN)

Notificações: 1.197

Descartados: 281

Confirmados: 807

Em investigação: 109

Óbitos confirmados: 1

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia