Covid-19: Atibaia registra o 455° óbito pela doença

A Secretaria de Saúde de Atibaia confirmou nesta terça-feira (14) a 455ª morte por Covid-19 na cidade desde o início da pandemia. De acordo com boletim epidemiológico, o óbito refere-se a uma mulher de 77 anos, com doença de base, que foi internada na enfermaria da Santa Casa de Atibaia no dia 6 de março e faleceu no dia 9 de março.

(Imagem Ilustrativa: Fusion Medical Animation por Unsplash)

BOLETIM COVID-19 ATIBAIA

Notificações: 55.659

Descartados: 29.510

Confirmados: 26.000

Recuperados: 23.538

Em investigação: 149

Óbitos confirmados: 455

DENGUE (Dados atualizados do SINAN de 2023)

Notificações: 149

Descartados: 75

Confirmados: 69

Em Investigação: 5

Óbitos confirmados: 0

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia