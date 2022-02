Covid-19: Vacinação itinerante para público adulto acontece nesta semana em Atibaia

Mais uma oportunidade para quem ainda não se vacinou contra a Covid-19 ou está com a segunda ou a terceira (adicional) doses atrasadas em Atibaia. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizará vacinação itinerante, em pontos estratégicos da cidade, no decorrer de toda esta semana, sempre com disponibilidade de primeira, segunda e terceira doses à população.

Segundo a Pasta, o objetivo da vacinação itinerante é ampliar a captação de munícipes que por algum motivo ainda não compareceram aos postos de saúde do município para receber qualquer uma das três doses da vacina.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Nesta segunda-feira (21), das 17h às 21h, haverá uma tenda na Rodoviária (Centro) para a vacinação de adultos.

Na terça-feira (22), das 7h às 12h, a vacinação de adultos acontecerá na Feira Municipal no bairro Alvinópolis.

Na quarta-feira (23), a vacinação de adultos será realizada das 17h às 21h, durante a Feira Noturna no Centro de Convenções.

Na quinta-feira (24), a Feira Municipal do Mercadão (Centro) receberá, das 7h às 12h, uma equipe para a vacinação do público adulto.

E, na sexta-feira (25), das 17h às 21h, a vacinação de adultos acontecerá no Atacadão/Circo.

A Secretaria Municipal de Saúde ressalta que para receber a vacina é necessário apresentar um documento com foto, comprovante de endereço, CPF e cartão de vacinação.

Segundo dados atualizados até esta segunda-feira (21), o município de Atibaia já aplicou um total de 322.946 doses de vacina contra a Covid-19, sendo 136.615 de primeira dose, 120.218 de segunda dose, 3.549 de dose única e 62.564 de dose adicional.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia