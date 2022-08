Dia D da campanha de multivacinação acontece neste sábado (20) em Atibaia

No sábado (20), a Secretaria de Saúde de Atibaia realiza o Dia D da campanha de multivacinação, iniciativa que tem como objetivo atualizar, de acordo com o Plano Nacional de Imunização (PNI), as vacinas de crianças e adolescentes menores de 15 anos. Procurando ampliar a cobertura vacinal dessa população, serão 12 unidades abertas para atualização da imunização contra as hepatites A e B, rotavírus, febre amarela, tríplice viral, varicela, caxumba, rubéola, difteria, tétano, gripe, covid-19, dentre outras.

A mobilização inclui também a campanha de vacinação contra a poliomielite, direcionada a crianças com mais de 1 e menos de 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias) que tenham o esquema primário completo (3 doses) da vacina poliomielite VIP.

(Imagem Ilustrativa: Klaus Hausmann / Pixabay)

A Secretaria de Saúde de Atibaia informa que as duas campanhas seguem nas unidades de saúde com sala de vacina até 9 de setembro, mas a mobilização de sábado pretende facilitar a vida dos pais e responsáveis que não conseguem ir às unidades de saúde durante a semana. Vale reforçar que é necessário apresentar, além da caderneta de vacinação, documento de identificação com foto.

No sábado (20), a maioria das unidades vai funcionar das 8h às 17h, mas algumas terão horário diferenciado: USF Cachoeira (das 8h às 12h), USF Boa Vista (das 8h às 12h), UBS Usina (das 8h às 11h30) e USF Rio Abaixo (das 13h às 17h). Confira a seguir as unidades de saúde que funcionarão no dia D em Atibaia.

Unidades de saúde que funcionarão das 8h às 17h no dia D em Atibaia:

– UBS Santa Clara – Av. Dr. Flávio Pires de Camargo, 1.200 – Caetetuba – (11) 4411-9952;

– UBS Alvinópolis – R. Padre Feliciano Grande, 480 – Alvinópolis – (11) 4414-1350 / (11)4412-8412;

– UBS Centro – R. Castro Fafe, 201 – Centro – 4414- 6501;

– UBS Maracanã – R. Joaquim Cintra Sobrinho s/n – Maracanã – (11) 4415-1690;

– UBS Portão – R. Antonio da Cunha Leite, s/n – Portão – (11) 4416-3004;

– UBS Tanque – Estr. Velha de Bragança Paulista, 2.450 – (11) 4416-1337;

– USF Cerejeiras – R. Washington Luis, 180 – Jardim Cerejeiras – (11) 4418-2065 / (11) 4413- 2929;

– USF Itapetinga – R. Gerânios, 25 – Retiro das Fontes – (11) 4412-3919 / 4411-1458.

Unidades de saúde que funcionarão com horário diferenciado no dia D:

– USF Cachoeira (das 8h às 12h) – Estr. da Cachoeira, s/n – Cachoeira – (11) 9.4808-3781 / (11) 9.8634-0057;

– USF Boa Vista (das 8h às 12h) – Estr. Municipal Juca Sanches, s/n – Boa Vista – (11) 4494-8170;

– UBS Usina (das 8h às 11h30) – Estrada Hisaichi Takebayashi, 8000 – (11) 4416-4861;

– USF Rio Abaixo (das 13h às 17h) – Fazenda Santa Izabel, s/n – Rio Abaixo – (11) 4416-4811.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia