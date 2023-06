Febre maculosa: Atibaia tem três casos em investigação

A Secretaria de Saúde de Atibaia informou que investiga três casos suspeitos de febre maculosa no município após descartar dois casos, em um total de cinco notificados em 2023. Devido à ocorrência de casos recentes da doença no país, Atibaia está orientando a população sobre a febre maculosa, incluindo a colocação de placas pela cidade.

A febre maculosa é uma doença infecciosa, febril aguda e de gravidade variável. Ela pode variar desde as formas clínicas leves e atípicas até formas graves, com elevada taxa de letalidade.

(Imagem Ilustrativa de Victor Grabarczyk por Unsplash)

Causada por uma bactéria do gênero Rickettsia, transmitida pela picada do carrapato, a febre maculosa começa de forma repentina com um conjunto de sintomas semelhantes aos de outras infecções: febre alta, dor no corpo, dor da cabeça, falta de apetite, desânimo. Depois, aparecem pequenas manchas avermelhadas que crescem e se tornam salientes. Quem apresentar esses sintomas deve procurar a unidade de saúde mais próxima da residência.

A Secretaria de Saúde orienta a população a adotar algumas medidas para evitar a doença, principalmente em locais onde há exposição a carrapatos: use roupas claras, para ajudar a identificar o carrapato, uma vez que ele é escuro; use calças, botas e blusas com mangas compridas ao caminhar em áreas arborizadas e gramadas; evite andar em locais com grama ou vegetação alta; use repelentes de insetos; verifique se você e seus animais de estimação estão com carrapatos; se encontrar um carrapato aderido ao corpo, remova-o com uma pinça.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia