Frente à alta da taxa de transmissão, Saúde reforça importância de completar vacinação contra Covid-19

Quem ainda não completou a vacinação contra Covid-19, que inclui duas doses do esquema básico e reforço para pessoas a partir dos 12 anos, deve procurar as unidade de saúde de Atibaia o mais rápido possível. A Secretaria Municipal de Saúde ressalta que é fundamental que a população esteja com o ciclo vacinal completo para assegurar maior proteção contra a doença.

Apesar da sensação de aparente normalidade, a pandemia causada pelo coronavírus não acabou. Recentemente, a taxa de transmissão no país voltou a subir, de acordo com a Info Tracker, a plataforma das universidades estaduais paulistas USP e Unesp, que monitora a pandemia. Também foi identificada uma nova variante da Ômicron (BQ.1.1) em alguns estados, incluindo São Paulo.

Diante deste cenário, é importante estar com a imunização em dia. Entretanto, a Secretaria de Saúde de Atibaia relata que muitos moradores não estão com o ciclo vacinal atualizado. Até metade de outubro, 100% da população estimada do município tinha tomado a 1ª dose, mas esse número vai caindo conforme o avanço da vacinação: 2ª dose (96,3%), 1ª dose adicional – 3ª dose (79,8%) e 2ª dose adicional – 4ª dose (50,6%).

Segundo relatório da Saúde, quanto menor a idade, mais alta é a taxa de falta. Com relação à D3/1ª dose adicional, a porcentagem das faixas etárias que não compareceram está assim: de 20 a 29 anos (28,04%), 30 a 39 (24,51%), 40 a 49 (18,61%) e 50 a 59 (12,33%). A partir dos 60 anos, a proporção de faltosos diminui, o que poderíamos atribuir à maior conscientização por parte dos indivíduos e de suas famílias do risco acrescido pela idade.

Crianças a partir dos 3 anos

A cobertura alcançada em crianças de 5 a 11 anos está em 95,3% para D1 e 75,6% para D2, o que mostra que muitas delas não voltaram para tomar a segunda dose. Também foi aprovado o uso da vacina CoronaVac para crianças de 3 e 4 anos, com início da vacinação em Atibaia no dia 20 de agosto. Mas, até metade do mês de outubro, foram realizadas apenas 675 aplicações de 1ª dose, o que corresponde a 18,5% dessa população na cidade, e 120 aplicações de 2ª dose, o que equivale a 3,30%.

Com o esquema básico (primeira e segunda doses) liberado para pessoas a partir dos 3 anos, a vacinação contra Covid-19 em Atibaia, atualmente, tem acontecido da seguinte forma: 1ª dose adicional (ou 3ª dose) liberada para todas as pessoas com 12 anos ou mais, 2ª dose adicional (4ª dose) para pessoas com 18 anos ou mais e 3ª dose adicional (5ª dose) para pessoas com imunodeficiência grave que tenham 18 anos ou mais.

O intervalo para aplicação das doses adicionais é de quatro meses. Para aqueles que tomaram a vacina da Jansen como dose única, a nova orientação do Ministério da Saúde é que todas as pessoas que tomaram esta vacina recebam doses adicionais, ficando equiparadas aos demais, de acordo com a idade.

Para reforçar a imunização contra a Covid-19, basta apresentar documento de identificação com foto e comprovante da última vacinação. A aplicação nas unidades de saúde acontece de segunda a sexta-feira, com horário ampliado em algumas delas.

Confira a relação das unidades e seus respectivos horários para vacinação, endereços e telefones de contato:

UBS Santa Clara – 8h às 15h30

Av. Dr. Flávio Pires de Camargo, 1.200 – Caetetuba

(11) 4411-9952 / (11) 4402-3276

UBS Alvinópolis – Antonio de Pádua Alonso – 8h às 16h30

R. Padre Feliciano Grande, 480 – Alvinópolis

(11) 4414-1350 / (11) 4412-8412

UBS Centro – Dr. Oswaldo Paccini – 8h às 18h30

R. Castro Fafe, 201 – Centro

(11) 4414-6500

Vacina 4414-6501

Farmácia 4414-6523

Odonto 4414-6528

UBS Flamenguinho – Ana Cecília Batista de Sá – 8h às 16h30

R. Ouro Preto, 700 – Alvinópolis

(11) 4411-6871

UBS Maracanã – Jarbas Pereira de Araújo – 8h às 15h30

R. Joaquim Cintra Sobrinho s/n – Maracanã

Recepção: (11) 4415-1690

UBS Portão – Majuca Macedo – 8h às 16h30

R. Antonio da Cunha Leite, s/n – Portão

(11) 4416-3004

UBS Rio Acima – Maria Ignácio Borges – 8h às 15h30

R. Maria Luiza Rocca Borges, s/n – Rio Acima

(11) 4415-1170

UBS Tanque – Maria Anunciação Zeni Capodeferro – 8h às 16h30

Estr. Velha de Bragança Paulista, 2.450 – Tanque

(11) 4416-1337 / (11) 4416-1420

USF Boa Vista – Carmelina Silveira Cintra – 8h às 15h30

Estr. Municipal Juca Sanches, s/n, Centro Rural – Boa Vista

(11) 4494-8170

USF Cachoeira – José Francisco Faria – 8h às 15h30

Estr. da Cachoeira, s/n – Cachoeira

(11) 9.4808-3781 / (11) 9.8634-0057

USF Cerejeiras – Pedro Maturana – 8h às 16h30

R. Washington Luis, 180 – Jardim Cerejeiras

(11) 4418-2065 / (11) 4413-2929

USF Itapetinga – 8h às 15h30

R. Gerânios, 25 – Retiro das Fontes

(11) 4412-3919 / (11) 4411-1458

USF Jardim Imperial – Ana Nery – 8h às 16h30

R. Maracanã s/n – Jardim Imperial

(11) 4413-0811 / (11) 4418-2067 / (11) 4413-0221

USF Rio Abaixo – Farmacêutico Pompeu Miguel Vairo – 8h às 15h30

Fazenda Santa Izabel, s/n – Rio Abaixo

(11) 4416-4811

USF São José – 8h às 15h30

R. Mantiqueira, s/n – Caetetuba

(11) 4418-3070

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia