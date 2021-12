Governo de SP divulga imagem de carteirinha de vacinação contra Covid-19 para crianças

O governo de São Paulo divulgou nesta segunda-feira (27) imagens da carteirinha de vacinação contra Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos. A gestão estadual afirmou que o formato será usado em cerca de 4,5 milhões de carteiras de vacinação destinadas exclusivamente ao público infantil.

Com o topo amarelo e a hashtag #Vacinajá em letras coloridas, a carteirinha é similar à que é usada no estado para a imunização de adultos e adolescentes.

O início da campanha de vacinação infantil depende de novas medidas do governo federal. Em nota divulgada nesta segunda (27), o Ministério da Saúde disse que a vacinação deste público pode ter início “ainda em janeiro” e que a recomendação da pasta é “pela inclusão das crianças de 5 a 11 anos na Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 (PNO)”.

Carteirinha de vacinação contra a Covid-19 infantil no estado de São Paulo (Foto: Divulgação/ Governo do Estado de São Paulo)

“No dia 5 de janeiro, após ouvir a sociedade, a pasta formalizará sua decisão e, mantida a recomendação, a imunização desta faixa etária deve iniciar ainda em janeiro”, disse o Ministério da Saúde, em nota.

A previsão foi divulgada mais de 10 dias após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizar a aplicação da vacina da Pfizer em crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19. Mesmo com a autorização da agência, o governo federal optou por realizar uma consulta pública sobre a vacinação de crianças e defendeu a exigência de prescrição médica para esta faixa etária. A posição do governo federal foi alvo de duras críticas.

Além disso, o estado de São Paulo também aguarda resposta da Anvisa a um novo pedido do Instituto Butantan para uso da CoronaVac na imunização infantil. Na última terça-feira (21), a agência solicitou dados complementares ao Butantan.

“Na avaliação dos técnicos da Anvisa e dos especialistas externos convidados há lacunas importantes nos dados apresentados pelo Butantan que ainda impedem afirmar de forma científica o grau de imunidade gerado nas crianças e adolescentes”, disse a agência.

Apesar da ausência de aprovação da Anvisa, o governo estadual já separou 12 milhões de doses da CoronaVac para aplicação em crianças no estado.

Onda de gripe e Covid

Uma onda de casos de gripe, misturados à resultados positivos para Covid-19, provocou um aumento na demanda em hospitais públicos e particulares na cidade de São Paulo nas últimas semanas.

A alta procura por unidades de saúde já se reflete num aumento de internações: na última sexta-feira (24), a Grande São Paulo registrou 344 internações por suspeita de Covid, um número 95% maior do que as 176 ocorridas em 1º de dezembro. A quantidade de novos internados também é a maior desde 6 de outubro.

Especialistas alertam que é fundamental saber quanto disso é Covid-19 e quanto é Influenza. Para o infectologista e pediatra Marco Aurélio Sáfadi, neste cenário o mais importante é investir em testagem.

“A testagem é o único instrumento nesse momento que vai permitir dizer o que é a infecção pelo vírus Influenza, que é o H3N2, e o que é a infecção por Covid-19. A gente não pode se esquecer que especificamente para o vírus da Influenza há uma intervenção medicamentosa que, se iniciada precocemente, abrevia a duração da doença, minimiza complicações e tem sua indicação para grupos de risco específicos”, afirma.

Além do teste, é fundamental ampliar o máximo possível a cobertura vacinal contra as duas doenças e manter os cuidados para evitar a contaminação.

“Importante destacar que, de forma geral, os grupos de risco [das dus doenças] são bastante parecidos, com exceção talvez as crianças, que representam também um fator de risco importante com relação ao vírus Influenza. E a última mensagem importante é que os mecanismos que nos protegem da transmissão são idênticos. Se você usar máscara naqueles locais onde há risco de transmissão, evitar aglomerações e mantiver uma boa higiene das mãos, você está se protegendo não só da Covid-19, mas também do Influenza”, completa Sáfadi.

Fonte: G1.globo.com