Intervalo para 3ª dose da vacina contra Covid-19 passa a ser de 4 meses em Atibaia

O intervalo para aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid-19 passou a ser de 4 meses em Atibaia, a partir desta sexta-feira (3), conforme decisão do Governo do Estado de São Paulo, por recomendação do Comitê Científico do Coronavírus do Estado.

Todas as pessoas que tomaram a segunda dose dos imunizantes do Butantan/Coronavac, da Fiocruz/AstraZeneca/Oxford e da Pfizer/BioNTech há 4 meses podem comparecer a uma das unidades de saúde com sala de vacina (ver lista abaixo). Sem necessidade de agendamento, a imunização acontece das 8h às 19h na Unidade de Saúde do Centro e das 8h às 16h nas demais unidades de saúde. É importante levar o cartão de vacinação e documento com foto.

(Imagem Ilustrativa: Johaehn / Pixabay)

Já os que tomaram o imunizante de dose única da Janssen, poderão receber a dose adicional com um intervalo de 61 dias.

A decisão de reduzir de 5 para 4 meses o intervalo da terceira dose ocorre diante do atual cenário epidemiológico da doença no mundo e a proximidade das festividades de final de ano, de acordo com o governo estadual. Nesta semana, SP também confirmou três casos da variante Ômicron, que também já havia sido diagnosticada em diversos países, podendo impactar no cenário epidemiológico mundial.

A Secretaria de Saúde de Atibaia alerta que estudos de diversos países já mostraram que ocorre uma queda de nível dos anticorpos alguns meses após as duas primeiras doses das vacinas, por isso é fundamental que todos tomem a dose adicional, proporcionando aumento da quantidade de anticorpos circulantes no organismo, o que reduz a chance de cada pessoa se infectar (ou reinfectar) pela Covid-19.

Nesta sexta-feira (3), Atibaia atingiu 80,1% da população com esquema vacinal completo e 90,2% com pelo menos uma dose ou a dose única contra a Covid-19. É fundamental, agora, que essas pessoas fiquem atentas às datas para tomar a dose de reforço.

Confira os postos de saúde com vacinação contra Covid-19 em Atibaia:

– UBS Centro – Rua Castro Faffe, 201 – Centro;

– UBS Alvinópolis – Rua Padre Feliciano Grande, 480 – Alvinópolis;

– UBS Ana Cecília Batista de Sá – Rua Ouro Preto, 700 – Flamenguinho;

– UBS Santa Clara – Av. Flávio Pires de Camargo, 1200 – Caetetuba;

– USF Cerejeiras – Rua Washington Luís, 180 – Jd. Cerejeiras;

– USF Ana Nery (USF Imperial) – Rua Pacaembu, S/N – Imperial;

– USF Majuca Macedo (UBS Portão) – Rua Antonio Cunha Leite, S/N – Portão;

– USF Itapetinga – Rua Gerânios, 25 – Retiro das Fontes;

– UBS Maracanã – Rua João Neto, 580 – Maracanã;

– USF Pompeu Vairo (Rio Abaixo) – Estrada do Mingu, S/N – Rio Abaixo;

– USF Boa Vista – Estrada Municipal Juca Sanches, S/N – Boa Vista;

– UBS Tanque – Estrada Velha de Bragança Paulista, 2450 – Tanque;

– USF Cachoeira – Estr. da Cachoeira, S/N – Cachoeira;

– USF São José – R. Mantiqueira, s/n – Caetetuba;

– UBS Rio Acima – R. Maria Luiza Rocca Borges, s/n – Rio Acima.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia