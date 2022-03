Número de internações por COVID-19 caiu 84% desde janeiro em SP

O Governador João Doria anunciou nesta quarta-feira (30) que o Estado de São Paulo registrou redução de 84% das internações por COVID-19 desde o final de janeiro, quando foi registrado o pico da variante Ômicron. Atualmente os hospitais possuem 1.869 pacientes internados, sendo 1.195 em enfermaria e 672 em UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

(Foto: Governo do Estado de São Paulo)

Apenas na última semana epidemiológica, encerrada no sábado (26), a redução de novas e pessoas internadas por coronavírus foi de 21,77%. Atualmente, a taxa de ocupação dos leitos de unidade de terapia intensiva é de 23,3% e de enfermaria, 17,9%.

“Esses dados nos permitem avaliar as duas semanas de flexibilização do uso de máscaras em ambientes abertos e fechados. Isso é o impacto sim da vacinação. Chegamos a quase 92% da população elegível acima de cinco anos imunizada”, disse o Secretário de Saúde, Jean Gorinchteyn.

Segundo a última atualização do Vacinômetro às 12h23 desta quarta-feira, 85,54% da população total está com esquema vacinal completo. Até agora foram aplicadas mais de 104 milhões de doses por COVID-19. O Estado vacinou 77,55% das crianças de 5 a 11 anos com a primeira dose, com 40,12% desse público com esquema vacinal completo.

Fonte: Portal do Governo do Estado de São Paulo