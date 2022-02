Plataforma ajuda a planejar alocação segura de pessoas em ambientes fechados

Por meio de uma parceria entre pesquisadores do Instituto de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal de São Paulo (ICT-Unifesp), da Universidade Estadual de Maringá (UEM) e do Instituto Federal de São Paulo (IFSP) foi criado o sistema Sala Planejada, uma plataforma que simula configurações, posicionamentos e disposições capazes de auxiliar no planejamento de salas em ambientes fechados, como escolas, restaurantes e consultórios, entre outros. O objetivo é minimizar o risco de disseminação do SARS-CoV-2, o vírus causador da COVID-19.

A tecnologia tem o apoio do Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria (CeMEAI), um Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão (CEPID) da FAPESP sediado no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da Universidade de São Paulo (ICMC-USP), em São Carlos.

(Foto: Comunicação CeMEAI)

Um dos autores, o professor da Unifesp Luís Felipe Bueno, explica que o site já gerou mais de 15 mil layouts de salas, principalmente em escolas. “Em geral, a solução do problema é obtida por meio de técnicas de otimização que visam maximizar o número de alunos em uma sala de aula, respeitando uma distância mínima entre as carteiras ocupadas. O aplicativo simula situações em que os assentos são fixos, portanto, devemos decidir onde cada aluno deve sentar, bem como o caso em que somos livres para mover os assentos”, disse.

Para usar o site basta preencher as opções desejadas e o algoritmo faz o resto. Primeiro é preciso colocar as dimensões de largura e comprimento da sala, além das dimensões das carteiras e o distanciamento mínimo entre os estudantes. O usuário pode escolher se deseja colocar o máximo de alunos dentro da sala, respeitando o distanciamento indicado, ou se quer alocar um número fixo de alunos com a maior distância possível entre eles. A plataforma ainda pergunta se o aluno poderá mover a cadeira dele pela sala. No caso de cadeiras fixas é preciso informar também a quantidade de alunos e de fileiras por sala.

Após obter a solução ótima de modelos matemáticos, o próprio sistema mostra quantos estudantes caberão dentro da sala e dá as sugestões de layouts para o local (ver figura na galeria).

Enem

Por intermédio de um convênio com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), a plataforma auxiliou na montagem das salas para receber alunos da edição de 2021 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

“Antes da pandemia, os organizadores trabalhavam com planilhas de quantos alunos poderiam ser alocados em cada sala para realização do exame. Em 2020, a adaptação da montagem foi feita sem o uso de ferramentas de modelos matemáticos, mas as alternativas encontradas não foram muito eficientes. No ano passado, a tecnologia que desenvolvemos auxiliou para atender as necessidades dos protocolos de distanciamento, obtendo melhores soluções”, comenta Bueno.

Ainda segundo o pesquisador, a plataforma já orientou professores de diversos lugares do Brasil. “Ficamos sabendo que várias secretarias de educação sugeriram que diretores e professores usassem nossa ferramenta para estimar a capacidade de suas salas seguindo o distanciamento social. Em especial, muitos professores da rede pública municipal de ensino no Rio de Janeiro procuraram a nossa equipe com dúvidas que pudemos esclarecer sobre a aplicação do modelo.”

O principal modelo utilizado é baseado no problema matemático chamado empacotamento de círculos em retângulos e é ainda capaz de considerar obstáculos nos cômodos em que ocorrem as simulações, como portas, pilastras ou escadas, por exemplo. Poderia considerar também espaços com posicionamento fixo de pessoas, tais como o caixa, churrasqueiras em restaurantes ou guichês de atendimento.

“Neste momento em que há ainda muitas dúvidas sobre a pandemia, confiar na ciência é a melhor opção. Em particular, nas contribuições da pesquisa operacional, como esta que desenvolvemos em parceria com várias instituições do país. Matematicamente, estamos apontando como os ambientes podem se tornar mais seguros diante de protocolos preeestabelecidos pelas autoridades sanitárias e que são essenciais para a proteção da população e para minimizar o contágio da doença”, finaliza.

O sistema Sala Planejada pode ser acessado em: www.salaplanejada.unifesp.br/.

* Com informações da Assessoria de Comunicação do CeMEAI.

