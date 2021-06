Prefeitura de Atibaia reforça campanha de vacinação contra a Covid-19 para maiores de 60 anos

Pessoas com mais de 60 anos que ainda não foram vacinadas contra a Covid-19 em Atibaia devem comparecer a uma unidade de saúde do município para a imunização, sem a necessidade de fazer cadastro na plataforma municipal, informa a Secretaria de Saúde nesta terça-feira, 29 de junho.

A vacinação contra a Covid-19 em Atibaia tem sido feita por meio de agendamento após a realização de um cadastro, porém a Secretaria de Saúde optou pela convocação dos idosos que ainda não tomaram a vacina em busca de imunizar a totalidade desta faixa etária.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

No momento, Atibaia está vacinando pessoas com mais de 43 anos, profissionais da educação, pessoas com comorbidades, deficiências e beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e profissionais da saúde. Segundo a prefeitura, o município já vacinou cerca de 35% da população com pelo menos uma dose.

Os maiores de 43 anos até 59 anos que ainda não fizeram cadastro podem se inscrever na plataforma on-line ( http://www.prefeituradeatibaia.com.br/cadastrocovid ), ou pelos telefones (11) 9.7950-0052 / (11) 9.8711-1583 / (11) 9.4164-3190. O atendimento por telefone funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 12h e das 13 às 17h. Depois de realizado o cadastro, um profissional da Secretaria de Saúde entra em contato para informar data, horário e local da vacinação.

Além disso, a Prefeitura também disponibiliza links exclusivos para o cadastro de – profissionais da área da Educação maiores de 18 anos: http://www.prefeituradeatibaia.com.br/cadastrocovid/educacao ; grávidas e puérperas (até 45 dias) sem comorbidades: http://www.prefeituradeatibaia.com.br/cadastrocovid/gestantes ; e pessoas com 18 anos ou mais com comorbidades: http://www.prefeituradeatibaia.com.br/cadastrocovid/login_comorbidade.php , neste caso com a lista de comorbidades disponível em: http://www.prefeituradeatibaia.com.br/wp-content/uploads/2021/05/Lista-de-Comorbidades-contempladas-para-vacina%C3%A7%C3%A3o-de-Covid-1.pdf .

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia