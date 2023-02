Saúde informa normalização dos atendimentos de urgência e emergência na UPA

A Secretaria de Saúde informa a normalização dos atendimentos de urgência e emergência na Unidade de Pronto Atendimento – UPA Atibaia nesta quinta-feira, 23 de fevereiro. As fortes chuvas com descargas elétricas que ocorreram na terça-feira (21) provocaram uma pane no transformador da unidade e, por uma questão de segurança, os atendimentos foram direcionados temporariamente para a Santa Casa de Atibaia.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A Secretaria de Saúde esclarece que em nenhum momento suspendeu a assistência na UPA, contando com o auxílio de um gerador elétrico e mantendo o atendimento de casos leves. A decisão de direcionar para a Santa Casa os casos mais graves e aqueles que necessitavam de algum equipamento de monitoramento foi mais por precaução, uma forma de garantir que nenhum paciente ficaria desassistido por falhas na rede de energia elétrica.

Ainda na noite de quarta-feira (22), o transformador com problema foi reparado e, com a religação efetuada pela Elektro, o atendimento foi normalizado.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia