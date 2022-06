Secretaria de Saúde anuncia doses de reforço para quem tomou vacina da Janssen

A Secretaria de Saúde de Atibaia anunciou nesta segunda-feira (27) que começou na cidade a aplicação de doses de reforço para pessoas que iniciaram a vacinação contra a Covid-19 com a dose única da Janssen.

Este público deve comparecer às unidades de saúde com sala de vacina das 8h às 15h30 ou ao Centro Permanente de Vacinação, que fica aberto de segunda a segunda, das 7h às 19h, no Centro de Convenções (Alameda Prof. Lucas Nogueira Garcez, 511 – Vila Thais). É preciso apresentar carteira de vacinação e documento com foto.

(Foto: Divulgação/ Johnson & Johnson)

A quantidade de doses depende da faixa etária e de casos de imunossupressão:

Para a população geral entre 18 e 39 anos foi liberada a segunda dose adicional e para pessoas com 40 anos ou mais que tomaram a segunda dose adicional há pelo menos 4 meses está disponível a terceira dose adicional.

Pessoas com alto grau de imunossupressão que têm entre 18 e 39 anos, incluindo gestantes e puérperas, podem receber a terceira dose adicional com o intervalo de quatro meses entre a última dose recebida. Imunossuprimidos acima de 40 anos devem receber a quarta dose adicional com o mesmo intervalo entre as aplicações.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia