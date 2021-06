SP recebe insumos para mais 10 milhões de doses da vacina do Butantan no dia 28

O Governador João Doria confirmou nesta quarta-feira (2) que São Paulo vai receber insumos para a produção de mais 10 milhões de doses da vacina do Instituto Butantan no próximo dia 28. A chegada de mais 6 mil litros de matéria-prima foi anunciada um dia após a Coronavac receber aprovação internacional da OMS (Organização Mundial da Saúde) contra a COVID-19.

“A boa notícia é a liberação, pelo Governo da China e pela Sinovac, de mais 10 milhões de doses da vacina do Butantan com 6 mil litros do Ingrediente Farmacêutico Ativo que chegará a São Paulo no próximo dia 28 de junho”, afirmou Doria. “Com isso, o Butantan vai chegar a aproximadamente 60 milhões de doses da vacina que está salvando milhões de brasileiros em todo o país.”

O IFA (Ingrediente Farmacêutico Ativo) é fornecido pela biofarmacêutica Sinovac, parceira internacional do Butantan no desenvolvimento e produção da vacina. A última entrega foi concluída no dia 25 de maio, com o desembarque de 3 mil litros de insumos no Aeroporto Internacional de Guarulhos.

Ao chegar à fábrica do Butantan, a matéria-prima passa por processos de envase, rotulagem, embalagem e um rígido controle de qualidade antes da entrega das doses ao PNI (Programa Nacional de Imunizações) do Ministério da Saúde. O prazo entre o desembarque do IFA e a entrega das vacinas prontas para uso gira em torno de 15 a 20 dias.

Em abril, São Paulo recebeu 3 mil litros de insumos. Em março, uma remessa de 8,2 mil litros, correspondente a cerca de 14 milhões de doses, chegou ao Butantan. Outros 11 mil litros desembarcaram no Brasil em fevereiro. No final de 2020, o Butantan já havia recebido IFA para a produção de 3,8 milhões de vacinas.

Em maio, o Butantan atingiu a marca de 47,2 milhões de doses entregues ao PNI, cumprindo o primeiro contrato firmado em 7 de janeiro com o Ministério da Saúde, que previa 46 milhões de vacinas. Agora, São Paulo está promovendo entregas referentes a 54 milhões de doses previstas no segundo acordo para o PNI, totalizando 100 milhões de vacinas.

O Butantan deverá passar a produzir a matéria-prima da vacina contra a COVID-19 a partir de dezembro, em uma nova fábrica que deverá ser entregue em setembro. O local terá capacidade para fabricar 100 milhões de doses do imunizante por ano.

Fonte: Portal do Governo do Estado de São Paulo