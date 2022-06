Testagem para Covid-19 vai ocorrer no salão da Igreja Cristo Rei, no Alvinópolis, nesta semana

Nesta semana, de terça a quinta-feira (21 a 23 de junho), a testagem de Covid-19 em Atibaia vai acontecer no salão da Igreja Cristo Rei, no Alvinópolis, das 8h às 17h, em função da utilização do Centro de Convenções, onde ocorre normalmente, para programação do aniversário da cidade, em 24 de junho.

(Imagem Ilustrativa: Frauke Riether por Pixabay)

Importante lembrar que são até 500 testes ao dia, conforme senha por ordem de chegada. Para realizar o teste é preciso levar documento e comprovante de residência. O Centro de Testagem de Covid-19 foi implantado em Atibaia no fim de maio e faz parte de parceria da Prefeitura com a Universidade São Francisco (USF), em Bragança Paulista, e com o IVENS de Atibaia.

Nos últimos dias, cidades brasileiras têm registrado aumento de casos de Covid-19 e é importante que as pessoas com sintomas, ou mesmo assintomáticas, façam o teste para identificação de casos e controle da pandemia. Lembrando que os sintomas da doença são parecidos com os da gripe: febre, tosse, cansaço, dor de garganta, coriza e perda de paladar ou olfato.

Durante esta semana, o Centro Permanente de Vacinação, que funciona no Centro de Convenções (Alameda Prof. Lucas Nogueira Garcez, 511 – Vila Thais), oferecerá vacinas contra a Covid-19, Influenza e Sarampo, mas não realizará testes de Covid-19. Os horários de funcionamento serão os seguintes:

– de segunda a quarta-feira, das 7h às 19h;

– de quinta até sábado, das 7h às 17h;

– domingo das 7h às 12h.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia