Unidades de saúde de Atibaia realizam testes rápidos de Covid-19

Atibaia iniciou nesta semana a realização de testes rápidos para Covid-19 nas unidades de saúde em pessoas com sintomas da doença ou que convivem na mesma casa com pacientes recém-diagnosticados com testagem positiva por antígeno ou PCR para o coronavírus.

A realização de testes rápidos de antígeno tem como objetivo aumentar a testagem para melhor dimensionar a situação da doença no município.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A proposta na fase de início dessa nova ferramenta é que as pessoas que tiverem resultado positivo para Covid-19 nos testes rápidos – enviados ao município pelo Ministério da Saúde – também realizem o exame de PCR. Ambos os exames são feitos por coleta de secreções respiratórias. Os contatos dos casos positivos, mesmo que negativos, devem ser orientados a ficar em isolamento, para diminuir a chance de transmissão.

Segundo a Secretaria de Saúde, especialmente os indivíduos que vieram de países com predominância da circulação da variante Delta, identificada primeiro na Índia, precisam ser testados com o exame de PCR, que permite o sequenciamento viral, assim como as pessoas com suspeita de reinfecção. A Delta, considerada pelos especialistas como altamente contagiosa, é dominante em várias partes do mundo.

No ano passado, a Secretaria de Saúde de Atibaia realizou a testagem rápida para Covid-19 em diversas categorias de profissionais que atuam na cidade utilizando testes enviados pelo Ministério da Saúde, os quais eram baseados na detecção de anticorpos, mas que não serviam para diagnóstico da situação presente e sim o ocorrido pelo menos 3 semanas antes.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia