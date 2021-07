Vacinação contra Covid-19 avança em Atibaia

As doses de vacina contra a Covid-19 estão chegando gradativamente ao município de Atibaia e diversos grupos estão sendo imunizados nesta etapa do programa. A cada semana chegam mais lotes de vacina e mesmo pessoas que eventualmente não tenham conseguido se vacinar durante o período determinado para sua faixa etária ou grupo prioritário serão imunizadas à medida que novas remessas são enviadas.

(Imagem Ilustrativa: Johaehn / Pixabay)

Nesta semana, foi lançado um novo sistema de agendamento, no qual o munícipe se cadastra e escolhe data, horário e local de vacinação, de acordo com o cronograma da campanha e a disponibilidade de vacinas para os diversos grupos e faixas etárias. Atualmente o cadastro está disponível para pessoas a partir de 40 anos no endereço http://www.prefeituradeatibaia.com.br/cadastrocovid .

A partir de agora, também, os idosos com mais de 60 anos, as pessoas com comorbidades e as gestantes não precisam de agendamento para se vacinar contra a Covid-19. Basta ir ao posto de saúde mais próximo e se imunizar, em um esforço da Secretaria de Saúde para aplicar doses na totalidade destes públicos.

Em Atibaia, a vacinação contra a Covid-19 está ocorrendo conforme planejamento do Governo do Estado de São Paulo, segundo o qual as remessas de vacinas disponibilizadas para determinada faixa etária ou grupo prioritário não devem ser aplicadas a uma categoria diferente, porém novos lotes chegam a cada semana, suprindo possíveis demandas do município.

Atibaia já aplicou um total de 72.927 doses de vacina contra a Covid-19, sendo 51.870 de primeira dose, 20.352 de segunda dose e 705 de dose única (vacina da Janssen), de acordo com dados atualizados até 1 de julho, o que significa que 36,48% da população da cidade já foi imunizada com ao menos uma dose ou com dose única.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia