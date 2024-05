Vacinação contra dengue em Atibaia é ampliada para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos

A Prefeitura de Atibaia ampliou a vacinação contra a dengue para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos a partir desta terça-feira (14), em todas as unidades de saúde com sala de vacina. A liberação se deu em razão da baixa procura do público de 10 e 11 anos.

(Foto: Reprodução / Site Prefeitura de Atibaia)

Vacinação no sábado

Além disso, neste sábado (18), quatro unidades de saúde funcionarão das 8h às 13h para vacinação contra Dengue, Influenza e Febre Amarela, além de atualização da caderneta. São elas: UBS Centro, USF Imperial, UBS Santa Clara e UBS Alvinópolis.

O objetivo é reforçar a importância da vacinação, além de conter os avanços das doenças em Atibaia. Até esta segunda-feira (13), foram notificados 7.624 casos no município, sendo 5.644 confirmados, 1.713 descartados, e 208 ainda estão sendo analisados. Um óbito foi confirmado em razão da doença, enquanto três estão sob suspeita.

Influenza

A vacina contra Influenza está disponível desde o último dia 2 de maio para as pessoas acima de seis meses de idade. Lembrando que a meta de vacinação é de 90%, especialmente para idosos, gestantes, puérperas e crianças.

Febre Amarela

De nove meses a 4 anos, a vacina é aplicada em duas doses. A partir dos 5 anos, a dose é única. Caso a pessoa tenha recebido apenas uma dose da vacina antes de completar 5 anos de idade, deverá receber uma dose adicional, independentemente da idade. Para as pessoas com 60 anos ou mais, a vacinação está associada à avaliação do risco relacionado às comorbidades nessa faixa etária.

Documentos necessários

Para se vacinar é necessário apresentar os seguintes documentos: caderneta de vacinação, CPF ou Cartão do SUS, além do comprovante de endereço.

Confira as unidades e os horários da vacinação em Atibaia:

UBS Santa Clara – 8h30 às 15h30

Av. Dr. Flávio Pires de Camargo, 1.200 – Caetetuba

(11) 4411-9952 / (11) 4402-3283 / (11) 4402-3276 (farmácia)

UBS Alvinópolis – Antonio de Pádua Alonso – 8h às 16h30

R. Padre Feliciano Grande, 480 – Alvinópolis

(11) 4414-1350 / (11) 4412-8412

UBS Centro – Dr. Oswaldo Paccini – 8h às 18h30

R. Castro Fafe, 201 – Centro

(11) 4414-6500

UBS Flamenguinho – Ana Cecília Batista de Sá – 8h às 15h30

R. Ouro Preto, 700 – Alvinópolis

(11) 4411-6871

UBS Maracanã – Jarbas Pereira de Araújo – 8h às 15h30

R. João Neto, 580 – Maracanã

(11) 4415-1690

UBS Portão – Majuca Macedo – 8h às 16h30

R. Antonio da Cunha Leite, 2.005 B – Portão

(11) 4416-3004

UBS Rio Acima – Maria Ignácio Borges – 8h às 15h30

R. Maria Luiza Rocca Borges, s/n – Rio Acima

(11) 4415-1170

UBS Tanque – Maria Anunciação Zeni Capodeferro – 8h30 às 15h

Estr. Velha de Bragança Paulista, 2.450 – Tanque

(11) 4416-1337 / (11) 4416-1420

USF Boa Vista – Carmelina Silveira Cintra – 8h às 15h30

Estr. Municipal Juca Sanches, s/n, Centro Rural – Boa Vista

(11) 4494-8170

USF Cachoeira – José Francisco Faria

Segunda-feira – 9h às 15h30

Terça a Quinta – 7h às 15h30

Sexta-feira – 7h às 14h

Estr. da Cachoeira, s/n – Cachoeira

(11) 9.4808-3781 / (11) 9.8387-7730

USF Cerejeiras – Pedro Maturana – 8h às 16h

R. Washington Luis, 180 – Jardim Cerejeiras

(11) 4413-2929 / (11) 4418-2065 (farmácia)

USF Itapetinga – 8h30 às 15h30

R. Gerânios, 25 – Retiro das Fontes

(11) 4412-3919 / (11) 4411-1458

USF Jardim Imperial – Ana Nery – 9h às 18h30

R. Maracanã s/n – Jardim Imperial

(11) 4413-0811 / (11) 4418-2067

USF Rio Abaixo – Farmacêutico Pompeu Miguel Vairo

Segunda a Quinta – 8h às 15h30

Sexta-feira – 8h às 12h

Fazenda Santa Izabel, s/n – Rio Abaixo

(11) 4416-4811

USF São José – 8h às 15h30

R. Mantiqueira, s/n – Caetetuba

(11) 4418-3070

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia