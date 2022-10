Vacinação itinerante da próxima semana acontece no pátio do Mercado Municipal

Em um esforço para ampliar a cobertura vacinal em Atibaia e facilitar o acesso à vacinação, uma caravana da Secretaria de Saúde tem percorrido a cidade promovendo a imunização da população adulta. Realizada em pontos estratégicos, com grande circulação de pessoas, na próxima semana a iniciativa estará no pátio do Mercado Municipal, no Centro, aplicando vacinas contra a Covid-19 nos dias 3 e 6 de outubro, segunda e quinta-feira, das 9h às 11h e das 15h às 16h.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Para se imunizar, basta apresentar documento de identificação com foto e comprovante da última vacinação. Em Atibaia, o esquema básico (primeira e segunda doses) de imunização contra a Covid-19 está liberado para adultos de todas as faixas etárias, com 1ª dose adicional (ou 3ª dose) liberada para todas as pessoas com 12 anos ou mais, 2ª dose adicional (4ª dose) disponível para profissionais de saúde e pessoas com 30 anos ou mais e 3ª dose adicional (5ª dose), para pessoas com imunodeficiência grave que tenham 18 anos ou mais.

Em relação ao público infantil, a campanha de vacinação contra a Covid-19 nos postos de saúde está imunizando crianças a partir dos 3 anos (duas doses). Lembrando que a vacinação acontece segundo as deliberações do Grupo de Vigilância Epidemiológica (GVE) de Campinas, regional de saúde do Governo do Estado de São Paulo que atende Atibaia.

A campanha de vacinação itinerante, que segue cronograma definido e divulgado semanalmente pela Secretaria de Saúde, começou no Recreio Estoril, no estacionamento do supermercado Atacadão, em 22 de agosto. Na sequência, a iniciativa seguiu para a Praça Aprígio de Toledo (ao lado do Mercadão), passando pelos terminais rodoviários do Portão e do Jardim Imperial nas semanas seguintes, antes de voltar ao Recreio Estoril na semana passada. Nesta quinta (29), a campanha está na Rodovia Fernão Dias participando do Saúde na Estrada, programa voltado ao atendimento dos caminhoneiros promovido pela rede de postos de combustível Ipiranga.

A Secretaria de Saúde ressalta que o Centro de Vacinação contra a Covid-19 implantado no Centro de Convenções será desativado na próxima sexta (30), entretanto, a imunização continuará nas unidades de saúde com sala de vacina, com algumas delas funcionando em horário ampliado. Saiba mais em: http://www.prefeituradeatibaia.com.br/noticia/centro-vacinacao-covid-sera-desativado/ .

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia