Festival de Verão do Galpão 27 tem Roda de Samba nesta quarta-feira (29)

A programação do Festival de Verão do Galpão 27 continua com atrações imperdíveis nesta semana.

Nesta quarta-feira, 29 de janeiro, tem Roda de Samba com Victor Más & Convidados.

A casa abre às 19h e a apresentação começa a partir das 20h.

Couvert artístico: 5 reais

Próximos dias

A programação segue na quinta-feira (30), com Karaokê com Banda.

Na sexta-feira (31) tem teatro O SubNormal – Uma História de Baixa Visão.

No sábado (1), o Galpão 27 apresenta o maior evento de audiovisual da região, o 7º Festival Brasileiro de Nanometragem, a partir das 18h30.

Domingo (2) é dia de espetáculo de marionetes, Rossini Por um Fio, às 17h.