Instituto Entrando em Cena oferece diversas oficinas gratuitas em programação de férias

De 14 de janeiro a 07 de fevereiro será realizada a Programação de Férias do Instituto Entrando em Cena, com diversas oficinas e performances gratuitas e abertas ao público. As atividades acontecem de terça a sexta no Espaço Cultural Entrando em Cena. As oficinas ocorrem sempre das 14h às 17h e as performances às 19h.

Na dia 14/01, Bruno Novais, ex-aluno do Instituto Entrando em Cena, propõe a oficina de dança “Mapa de Afetividade Dinâmico”, que irá trabalhar a construção desse mapa utilizando histórias de amor dos participantes como propulsoras para o processo criativo. No mesmo dia, ele apresenta a performance “Garra”, que “navega em um processo de autoconhecimento do dançarino/criador enquanto uma bixa preta guerreira”.

Bruno é especialista em estudos contemporâneos em dança pelo Programa de Pós-Graduação em Dança da Universidade Federal da Bahia e cursa licenciatura em dança na mesma instituição. É Interessado em pesquisar a afetividade negra enquanto instrumento propulsor em processos criativos.

No dia 15/01, o artista-educador de Cultura Popular do Instituto Entrando em Cena, Heri Teófilo, propõe uma Oficina de Percussão – Maracatu de Baque Virado, compartilhando com os participantes sua experiência à frente do grupo bragantino de maracatu Malungos do Baque.

Nos dias 16 e 17/01, Nicole Carvalho, também ex-aluno do Entrando em Cena, propõe a Oficina de Improvisação na Dança, que irá explorar formas de compor o espaço e compor com o espaço junto ao improviso. No dia 17 ela ainda apresenta a performance “Corpo Interferido”, que consiste em um solo, que pode ou não continuar sendo um solo, construído ao longo de um processo criativo baseado nas partituras de Lisa Nelson.

Os participantes da oficina serão convidados a participar e transformar esse trabalho de improvisação em grupo. A performance, neste caso, se dá como um momento de vivenciar um jogo de improviso diante de um público. O público é ativo, interferindo e compondo a cena.

Atualmente Nicole é graduanda no terceiro semestre de Dança, pela UNICAMP – Universidade Estadual de Campinas.

Para dúvidas e mais informações, entre em contato what’s app 11 99125-1911 ou pelas redes sociais do Instituto Entrando em Cena:

https://www.facebook.com/institutoentrandoemcena/

https://www.instagram.com/entrando.emcena/

Confira a programação completa:

de 14 de janeiro a 07 de fevereiro

Oficinas: 14h – 17h

Performances: 19h

14/02 – terça

Oficina de Dança “Mapa de Afetividade Dinâmico” + Performance “Garra”, com Bruno Novais

15/02 – quarta

Oficina de Percussão, com Heri Teófilo

16 e 17/02 – quinta e sexta

Oficina de Improvisação na Dança, com Nicole Carvalho

17/02 – sexta

Performance “Corpo Interferido”, com Nicole Carvalho

21/01 – terça

Oficina de Pole Giratório, com Mariana Duarte

22/01 – quarta

Oficina “Brincadeiras da Cultura Popular” com Heri Teófilo e Chris Alcantara

23/01 – quinta

Oficina de Yoga, – Precisão na Ação, com Dafnis Cakau de Proença

24/01 – sexta

Oficina de Flexibilidade, com Kelly Cheretti

28/01 – terça

Oficina de Tecido Gota, com Mariana Duarte

29/01 – quarta

Oficina de Dança Afro Contemporânea Acony, com Chris Alcantara

30 e 31/01 – quinta e sexta

Oficina Estado, Presença e Jogo na Palhaçaria”,com Caco Mattos

04/02 – terça

Oficina de Trapézio Dança, com Mariana Duarte

05/02 – quarta

Oficina de Voz “Desenvolvimento de Personagem a partir de Articulação”,com Rapha Adler Zolko

06 e 07/02 – quinta e sexta

Oficina de “Experimentações e Vivências do Butô, com Thaissa Gömöry

07/02 – sexta

Experimentação cênica com participantes da oficina de Butô

Fonte: Shel Almeida – Jornalista, Assessoria de Comunicação