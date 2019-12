Educação: Reaberto o período de matrícula de novos estudantes na rede estadual

Na última terça-feira (17), a Secretaria Estadual de Educação reabriu o período de inscrição para matrícula para novos alunos que queiram estudar na rede pública estadual de São Paulo, no ano letivo de 2020. Podem se inscrever estudantes de outras redes, de outros estados ou países que não se encontram matriculados nas escolas estaduais ou municipais do Estado de São Paulo.

Confira o site da matrícula

O período ficará aberto o ano todo, e o número de alunos da rede estadual de São Paulo – aproximadamente 4,9 milhões, a maior rede da América Latina, deve crescer. “Estamos ampliando o leque de opções, uma vez que o pai ainda terá a escola e a secretaria como apoio para realizar a matrícula. Queremos otimizar o pessoal e também tornar o processo mais automático”, afirma Renilda Peres, chefe de gabinete na Educação.

Para efetuar a inscrição, os responsáveis pelos estudantes com menos de 18 anos devem procurar a escola pública, tanto municipal quanto estadual, ou os Postos do Poupatempo e apresentar RG ou certidão de nascimento e comprovante de endereço. Após agendamento, na data e horário marcados, os interessados precisam levar ao Poupatempo, o RG ou a certidão de nascimento, além do comprovante de endereço do estudante. Para os menores de 18 anos é necessário estar acompanhado pelo representante legal, devidamente identificado.

A matrícula abrange também a demanda por Ensino Médio Técnico. “Nossa rede tem demanda por educação técnica. Segundo pesquisa realizada ainda nesse ano, 20% dos estudantes da rede querem se aprofundar em educação técnica e profissional. Queremos ampliar esse leque de possibilidades e fazer com que o jovem veja as oportunidades que esse tipo de escola oferece”, explica o secretário Rossieli Soares. Atualmente são sete opções de cursos: Desenvolvimento de Sistemas, Informática para Internet (Programação Web), Administração, Recursos Humanos, Marketing, Contabilidade e Logística.

Fonte: Portal do Governo do Estado de São Paulo