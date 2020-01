GAPC promove campanha “Sol sem medo” com dicas de prevenção ao câncer de pele

O Câncer de Pele, ou melanoma cutâneo é um tipo de câncer que tem origem nas células produtoras de melanina (substância que determina a cor da pele) e tem predominância em adultos brancos.

Embora o câncer de pele seja o tipo mais frequente no Brasil correspondendo a 30% de todos os tipos de câncer registrados no país, o prognóstico dele pode ser considerado bom, se detectado nos estágios iniciais. Nos últimos anos, houve uma grande melhora na sobrevida dos pacientes com melanoma, principalmente devido à

detecção precoce do tumor.

Segundo o INCA, no Brasil estima 85.170 casos novos de câncer de pele não melanoma entre homens; e 80.410 nas mulheres para cada ano do biênio 2018-2019. Esses números correspondem a um risco estimado de 82,53 casos novos a cada 100 mil homens e 75,84 para cada 100 mil mulheres.

Como se proteger do câncer de pele? As principais dicas são:

1. Evitar exposição prolongada ao sol entre 10h e 16h;

2. Procurar lugares com sombra;

3. Usar proteção adequada, como roupas, bonés ou chapéus de abas largas, óculos escuros com proteção UV, sombrinhas e barracas;

4. Aplicar na pele, antes de se expor ao sol, filtro (protetor) solar com fator de proteção 15, no mínimo

5. Usar filtro solar próprio para os lábios

O GAPC – Grupo de Apoio a Pessoas com Câncer, é uma entidade sem fins lucrativos que sobrevive unicamente da doação de particulares e empresas, auxiliando pacientes com câncer maiores de 18 anos por meio do fornecimento de medicamentos, suplementos alimentares, fraldas geriátricas, atendimentos com assistente social, psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista, além de disponibilizar terapias alternativas, oficinas de artesanato, entre outras atividades.

O GAPC não poderia deixar de levar informação sobre essa importante campanha contra o câncer de pele, siga nossas redes sociais e fique por dentro da programação.

Fonte: Assessoria de Imprensa GAPC – Grupo de Apoio a Pessoas com Câncer