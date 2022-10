Outubro Rosa: Atibaia programa ações de saúde para mulheres

Exames, palestras, rodas de conversa e caminhada estão entre as atividades programadas pelas unidades de saúde de Atibaia para celebrar o Outubro Rosa na cidade. As ações, desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde, estão ocorrendo durante todo o mês, reforçando os serviços já realizados no dia a dia, incluindo a prevenção do câncer de mama e colo de útero.

Para participar, as mulheres devem procurar a UBS mais próxima da residência e conferir a data e horário que cada unidade vai se dedicar às ações da campanha Outubro Rosa.

(Imagem Ilustrativa de Marijana por Pixabay)

As atividades começaram no dia 1º de outubro e vão até dia 6 de novembro, quando serão realizadas ações de promoção e prevenção à saúde, oficinas, caminhada e outras práticas esportivas no Lago do Major, em uma Caminhada Rosa e Azul, em referência ao Novembro Azul. As ações de prevenção de câncer de colo de útero incluem, além de mulheres cisgêneros, homens transgêneros e de câncer de mama incluem homens trans e mulheres (cis e trans).

O Outubro Rosa é uma data celebrada anualmente, com o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre o câncer de mama; proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade. Outubro Rosa foi criado no início da década de 1990 pela Fundação Susan G. Komen for the Cure, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, as campanhas de conscientização acontecem desde 2002.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia