Confira dicas que podem ajudar quem pretende largar o cigarro

A Organização Mundial da Saúde (OMS) criou, em 1987, o Dia Mundial Sem Tabaco, comemorado em 31 de maio, que reúne uma série de ações com o intuito de alertar sobre o risco de morte e doenças relacionadas ao tabagismo. A data também tem como objetivo diminuir o número de casos de pessoas que sofrem com o problema.

Estima-se que em todo o planeta, cerca de 780 milhões de pessoas dizem querer parar de fumar, mas apenas 30% delas têm acesso às ferramentas que podem ajudá-las a fazer isso. Com base nesses números, a OMS busca aperfeiçoar os planos de ação de combate ao tabagismo, buscando utilizar diversas formas de comunicação e ação.

(Imagem Ilustrativa de Pawel Czerwinski por Unsplash)

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 50 tipos de doenças podem ser provocados pela nicotina e as substâncias contidas no cigarro e em derivados, como cigarro de palha, charuto, cachimbo, fumo de rolo ou narguilé.

Os dependentes do tabaco enfrentam muitos desafios quando desejam parar de fumar. É importante, nesses casos, pedir ajuda médica. A cardiologista Jacqueline Scholz, diretora do programa de combate ao tabagismo do Instituto do Coração, afirma que usar os adesivos de nicotina é uma boa alternativa para quem deseja parar de fumar. No entanto, não é suficiente. “Os adesivos servem para pessoas com uma dependência não muito elevada, mas existem outros medicamentos eficazes que são complementares ou podem substituir esse método”.

A nicotina é uma droga capaz de melhorar concentração e os fumantes podem sentir calma ao fumar. Jacqueline alerta. “Pessoas que param de fumar sem uma assistência adequada, podem ficar deprimidos ou extremamente ansiosos. Isso faz com que ele volte a fumar e ache que não é possível conseguir parar”.

Para evitar recaídas, troque o cigarro por algo que te dê prazer, como as atividades físicas. Elas serão capazes de melhorar a qualidade de vida e atua como uma válvula de escape.

Sandra Silva Marques, coordenadora estadual do Programa de Tabagismo do Cratod, comenta os riscos. “Além de ser uma doença crônica, o tabagismo também é considerado uma dependência química, que faz com que as pessoas iniciem precocemente. Além disso, é a porta de entrada para outras drogas”.

Antônio Carlos Almeida, por exemplo, é consultor comercial e afirma não fumar constantemente. “O pouco que eu fumo já me incomoda, porque a gente vai perdendo o apetite, não se alimenta direito. É muito importante ter informação a respeito”.

Segundo estudos, o fumo é a maior causa de morte evitável no mundo. De acordo com a OMS, 6 milhões de pessoas morrem em todo o mundo em decorrência do consumo de tabaco. O Estado de São Paulo foi pioneiro em implantar uma lei que cria ambientes livres no tabaco. O objetivo é proporcionar ambientes saudáveis e livres da fumaça do tabaco.

Dicas para parar de fumar

– Defina uma data para deixar de fumar.

– Até chegar essa data, reduza o número de cigarros diariamente. Comece adiando o primeiro cigarro do dia e evite fumar após as refeições. Cada cigarro a menos ajuda a preparar o seu corpo para o dia definitivo da parada.

– Na noite anterior ao dia definido para deixar de fumar, molhe com água todos os cigarros restantes e jogue-os no lixo. É importante não guardar nenhum cigarro para não correr o risco de fumar quando sentir vontade.

– Não saia para comprar cigarros quando a vontade bater. Lembre-se de que essa vontade dura somente cinco minutos. Para se distrair, assista televisão, ouça música ou faça qualquer outra atividade de lazer para o tempo passar mais rápido.

– Não desanime! A vontade irá diminuir à medida que os dias forem passando e os pulmões começarão a funcionar melhor.

Os locais para tratamento de tabagismo podem ser consultados em https://bit.ly/2yDb5SW.

Fonte: Portal do Governo do Estado de São Paulo