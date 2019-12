Vacina contra o sarampo está disponível em 13 postos de saúde de Atibaia

Os dados divulgados pela Secretaria de Saúde de Atibaia confirmaram 40 casos de Sarampo até este dia 13 de dezembro. Conforme a Pasta, 16 estão sob investigação aguardando resultado. Destes, 24 ocorreram em indivíduos do sexo masculino e 16 em indivíduos do sexo feminino. As idades variam de 5 meses até 43 anos.

A Prefeitura continua a vacinar a população, que deve comparecer a alguma das 13 unidades de saúde que possuem sala de vacina para receber a dose. São elas: UBS’s Centro, Maracanã, Alvinópolis, Flamenguinho, Portão, Rio Abaixo e Tanque. Nas USF’s Imperial, Cachoeira, Itapetinga, São José e Cerejeiras, além da US Santa Clara.

Dengue

Do início do ano até o momento, foram notificados 606 casos suspeitos de Dengue, com 396 confirmações da doença. Foram descartados 200 casos e 10 ainda estão sob investigação.

Influenza

Das 30 suspeitas de gripe Influenza, apenas dois foram confirmados por H1N1, 2 porH3, 1 por Vírus Sincicial Respiratório e 25 descartados, não restando mais nenhum em investigação.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia