1ª Feira Gastronômica do Nova Atibaia acontece no próximo dia 19

No próximo dia 19, acontece no bairro Nova Atibaia a 1ª Feira Gastronômica, evento que conta com apoio da Prefeitura e reunirá cervejarias, lanches, doces e artesanato na Rua Cristas de Galo, das 10 às 17h. Com apoio da Prefeitura, a primeira edição da mais nova feira de Atibaia contará com 15 expositores locais.

(Imagem Ilustrativa de kendallpools por Pixabay)

Atibaia é uma cidade que valoriza a tradição das feiras livres, não só como locais de comércio, mas também de socialização e fortalecimento da identidade local. Consideradas tradições culturais e pontos turísticos nas cidades de todo o Brasil, historicamente, elas ocupam um espaço fundamental no cotidiano dos municípios.

Atibaia conta com dezenas feiras, entre convencionais, noturnas, de artesanato e de flores e plantas, realizadas de terça a domingo, em diversas regiões. Além do potencial turístico e gastronômico, elas ainda contribuem com a geração de empregos e o crescimento da economia.

