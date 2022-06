1° Festival de Alegorias de Atibaia acontecerá de sexta a domingo, no Pouso de Asa Delta

De sexta-feira a domingo (24 a 26 de junho) será realizado o 1° Festival de Alegorias de Atibaia, no Pouso de Asa Delta, com voos a fantasia, cultura, música, comida e diversão, em evento que faz parte das comemorações dos 357 anos de Atibaia e foi organizado pela Secretaria de Esportes e Lazer em parceria com a Secretaria de Cultura.

(Foto: Divulgação)

No concurso de Alegorias o piloto deverá decolar fantasiado, e serão levados em conta: originalidade (40 pontos), navegabilidade (20 pontos), decolagem segura (20 pontos) e pouso bem executado (20 pontos). Haverá atividades paralelas, incluindo prova de permanência e pouso, campeonato de aviãozinho de papel para as crianças e Race to Goal – o piloto que percorrer um trajeto predeterminado no menor tempo com o parapente inflado na cabeça ganha.

Os pilotos inscritos deverão ser habilitados pela ABP CBVL e possuir certificado da ANAC, bem como estar em dia com as obrigações com o seu Clube, seja o Clube Atibaiense de Voo Livre (CAVL) ou clube de origem. As inscrições custam R$ 90 e podem ser feitas até quinta-feira (23) no site https://www.sympla.com.br/evento/1-festival-de-alegorias-de-atibaia/1595364?share_id=0 .

No valor da inscrição estão inclusos: participação nos 3 dias de evento, com shows ao final da tarde no Pouso, camiseta, medalha de participação e kit contendo adesivos e brindes dos apoiadores. As pessoas que forem acompanhar o evento devem levar um quilo de alimento não perecível.

Confira a programação do 1° Festival de Alegorias de Atibaia:

Sexta 24

10h – Montagem do Evento.

10h às 14h – Inscrições e entrega de Kits no Pouso

12h – Abertura dos Food Trucks

16h – Apresentação do DJ Leo Cozza

14h às 17h – 1º Dia de Voo a Fantasia, Permanência e Pouso

18h – Banda 3 por 4

Sábado 25

7h às 07h30 – Inscrição e Entrega de Kits remanescentes na rampa de decolagem (Pedra Grande) para quem não conseguiu fazer na sexta

8h – 2º dia de voo a fantasia, permanência e pouso

10h30 às 12h – Race To Goal – Corrida de Parapentes no Pouso (quem correr o pouso todo com o parapente na cabeça no menor tempo ganha)

12h – Abertura dos Food Trucks

13h às 13h40 – Campeonato de aviõezinhos de papel para crianças

16h – Show com a Banda Purê Bar

18h – Entrega de premiação

Domingo 26

10h – Campeonato de inflagens de parapentes Kids

12h – Abertura dos food trucks

14h às 18h – Show com as Bandas Floral de Jah / Vozes Bugras / Paisagem Sonora

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia