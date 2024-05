2ª Expo Industrial e de Serviços em Atibaia terá Rodadas de Crédito e de Negócios

A 2ª Expo Industrial e de Serviços de Atibaia, a ser realizada de 27 a 29 de junho, no Parque Municipal Edmundo Zanoni (Av. Horácio Netto, nº 1030, Vila Loanda), contará com uma série de ações que buscam conectar e promover as empresas dos setores industrial e de serviços do município, incluindo Rodadas de Crédito e de Negócios.

(Foto: Reprodução / Site Prefeitura de Atibaia)

Estímulo às empresas locais

Na programação do evento estão as Rodadas de Crédito, que visam informar sobre as modalidades de crédito existentes, aproximando o empresário das instituições financeiras, e as Rodadas de Negócios, evento pensado exclusivamente para que diferentes empresários possam negociar e fechar vendas entre si de uma forma direta. As empresas participantes serão de segmentos distintos. A ideia é acelerar o fechamento de negócios, além da geração de networking para negócios/parcerias futuras.

Inscrições

Interessados em participar como expositores precisam realizar inscrição neste link. A participação será confirmada pela Prefeitura e cada empresa poderá contribuir com a ação Expo Solidariedade, fazendo a doação de uma cesta básica de alimentos não perecíveis, que serão encaminhados ao Fundo Social de Solidariedade para doação.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia